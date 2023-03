El Gobierno de Perú, en cabeza de la presidenta Dina Boluarte, dispuso el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia, Félix Denegri Boza, por las “reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas” del presidente Gustavo Petro.



La Cancillería peruana señaló en un comunicado este miércoles que el mandatario colombiano “persiste en distorsionar la realidad” al desconocer que el expresidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022 en ese país.



"La actitud del presidente Petro, y sus continuas expresiones injerencistas, han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo que ha existido entre el Perú y Colombia", agrega el comunicado.



Y agrega que, frente a esto, Perú "ha reaccionado de forma ponderada, progresiva y proporcional, conforme a la práctica diplomática y teniendo en consideración la estrecha relación que lo une a Colombia, desde hace más de 200 años".



Sin embargo, la Cancillería peruana puntualiza que, con el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia, las relaciones diplomáticas entre ambos países "quedan formalmente a nivel de encargado de negocios".



"El Perú hace votos para que la estrecha y bicentenaria relación bilateral con Colombia retome su cauce en el marco del respeto mutuo y las normas, principios y valores que rigen la convivencia entre los Estados", agrega la Cancillería.



El embajador en retiro Carlos Pareja explicó, en diálogo con el diario peruano El Comercio, que las relaciones consulares entre ambos países se mantendrán de manera normal, “pero se entorpecerá la dinámica de la relación bilateral”.



“La intensidad de la relación disminuye sustancialmente en el aspecto político al haberse retirado definitivamente al embajador, pero no creo que afecte mayormente el aspecto comercial”, añadió Pareja, al tiempo que afirmó: "El retiro del embajador es un acto político de desagrado del gobierno del Perú hacia el gobierno de Colombia. La comunidad internacional tendrá que tomar nota de esto".



La Cancillería peruana actuó de manera gradual: primero llamó en consulta al embajador y envió diversas notas de protesta a Colombia por declaraciones de Petro, este miércoles decidió finalmente su retiro definitivo.

Una tensión en aumento

Las tensiones entre Colombia y Perú venían en aumento. Gustavo Petro ha sido uno de los principales defensores de Castillo desde que estalló la crisis política en Perú y le ha pedido, en varias oportunidades, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) que intervenga para que se cumplan los derechos políticos del ahora expresidente.



Según el jefe de Estado colombiano, Castillo "fue arrinconado desde el primer día" y, al no lograr la movilización del pueblo que lo eligió, "se dejó llevar a un suicidio político y democrático".



Expresidente de Perú, Pedro Castillo Foto: EFE

Por eso, Petro hace unos días le pidió a la CIDH "aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento".



De hecho, Petro sostuvo un encuentro en el Palacio de Nariño, en Bogotá, con Guido Croxatto, uno de los abogados de Castillo, quien trabaja de la mano con el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni en la defensa internacional del expresidente.



Horas después, se conoció una carta que le envió Castillo a Petro desde prisión, escrita a mano. En la misiva, revelada por El País América, el expresidente le agradece a Petro su "respaldo y solidaridad" tras su detención.



En la última Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana, Petro afirmó que quien debería estar presente en ese encuentro de jefes de Estado era Pedro Castillo, quien está detenido mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración a raíz del fallido intento de golpe de Estado.



"Hoy debería estar aquí, lo sacaron. Está preso", expresó Petro ante la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, quien le contestó que si Castillo no está presente es porque "dio un golpe de Estado". "Si estuviera, tendrían a un dictador", expresó Gervasi en la cumbre.



A mediados de febrero pasado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, le pidió de manera pública a Petro "que se dedique a gobernar" su país y deje de estar "azuzando a la población peruana" que participa en protestas antigubernamentales desde diciembre pasado.



"Yo desde acá le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que también sus calles se están llenando de protestas y que nos deje a nosotros los peruanos resolver los nuestros", declaró Boluarte en ese entonces.



La gobernante señaló en ese momento que lamentaba "mucho que ciertos presidentes" de la región opinen sobre la crisis política y social que afronta Perú, que ha dejado decenas de personas muertas, y dijo que declaraciones como las de Petro "son tristes" para su país.



"Yo creo que no es ajena para él la situación política que estamos viviendo, y desde afuera seguir azuzando a la población peruana es triste, rechazamos todo tipo de injerencia hacia nuestra historia", enfatizó.



Boluarte asumió la Presidencia el 7 de diciembre pasado por sucesión constitucional, después de que el Congreso destituyera a Castillo luego de que este anunciara que iba a disolver la cámara, gobernar por decreto e intervenir en la Judicatura.

Me reuno con Guido Croxatto, abogado del Presidente del Perú Pedro Castillo. Croxatto con Zaffaroni, ambos argentinos, son parte de la corriente garantista del derecho básico para una democracia pic.twitter.com/r2BlYqJBGW — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2023

Persona 'non grata'

El Congreso peruano declaró en febrero pesado persona non grata a Petro, en rechazo a sus declaraciones contra la Policía Nacional del Perú (PNP) y pidió a las autoridades que garanticen que "no ingrese al territorio nacional".



La moción que planteó esta medida se refirió a unas declaraciones que hizo el mandatario colombiano el pasado 10 de febrero, cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el centro histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental.



"En Perú, (los policías) marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos", señaló el presidente colombiano.



En respuesta, el pleno del Congreso peruano expresó su rechazo a las "inaceptables" expresiones del presidente colombiano, al considerar que estas constituyen una "ofensa" a la PNP, al Estado peruano y a "todo el pueblo judío" al "banalizar el holocausto".



Por ese motivo, lo declaró persona non grata y exhortó a los ministerios de Interior y Exteriores a realizar "las gestiones necesarias" para garantizar que "no ingrese al territorio nacional".



En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su "enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia" de Petro en la política interna, luego de que se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.



El Parlamento también aprobó a fines del año pasado una moción en rechazo a "los constantes actos de intromisión en los asuntos internos" del país por parte de Petro y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel Lóópez Obrador, quienes han salido en reiteradas ocasiones en defensa de Castillo, tras su fallido autogolpe.



El Gobierno de Boluarte había mostrado en diciembre su "profundo malestar" por las declaraciones de Petro en apoyo a Castillo al considerarlas una injerencia "inaceptable" en los asuntos internos del país en otra nota diplomática.

El 4 de enero se retomaron las manifestaciones en Perú, en contra del gobierno de Dina Boluarte Foto: EFE/ José Sotomayor

El caso de México

La Cancillería peruana también retiró en febrero a su embajador en México, a raíz de los comentarios de su presidente Andrés Manuel López Obrador de abierto rechazo a la legitimidad de Boluarte.



Este miércoles, López Obrador reiteró que "el presidente legal y legítimo del Perú es Pedro Castillo, que está injustamente en la cárcel. Lo están acusando, desde que entró lo empezaron a acusar, y lo tienen en la cárcel".



Sin embargo, el mandatario mexicano agregó que dialogará con Petro y con el presidente de Chile, Gabriel Boric, para ver cómo entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú, después de haberse negado a hacerlo en los últimos meses.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO