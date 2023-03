Las relaciones entre Perú y Colombia atraviesan momentos difíciles tras la decisión del Ejecutivo peruano de retirar a su embajador en Bogotá por cuenta de las repetitivas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación política y social de dicho país.



En un comunicado emitido en la noche del miércoles, la Cancillería de Perú afirmó que la decisión se tomó tras las “continuas expresiones injerencistas” del presidente Petro que, dicen, “persiste en distorsionar la realidad al desconocer que el 7 de diciembre de 2022 se produjo en el Perú un golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo”.

El Ejecutivo aseguró que las declaraciones del mandatario colombiano han deteriorado seriamente la “histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo” entre ambas naciones, por lo que se determinó que las relaciones diplomáticas queden formalmente al nivel de encargado de negocios.



¿Por qué se tomó la decisión y qué implica? Le contamos.

Los antecedentes



La situación entre Perú y Colombia ha estado llena de tensiones desde el pasado mes de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó un golpe de Estado al disolver el Congreso y tratar de gobernar por decreto. No obstante, Castillo fue detenido y actualmente se encuentra en prisión preventiva en Lima acusado de rebelión, colusión y tráfico de influencias.



(Puede leer: Perú: tres ministros de Castillo serán investigados por autogolpe de Estado)



Desde entonces, el presidente Petro ha defendido a Castillo en múltiples ocasiones. La primera tuvo lugar tan solo un día después del intento de golpe de Estado, cuando escribió en su cuenta de Twitter que el exmandatario peruano fue acorralado desde el primer día y que “se dejó llevar a un suicidio político y democrático”.



En diciembre también cuestionó el arresto del exmandatario y escribió: “Tenemos un presidente en Sudamérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal”.

Pedro Castillo por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer dia. No logró la movilización del pueblo que lo eligio, se dejó llevar a un suicidio político y democrático



Ojalá Perú encuentre la senda del dialogo de su sociedad toda — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 8, 2022

La declaración que más causó problemas con Perú tuvo lugar en febrero, cuando el presidente de Colombia afirmó que la policía de ese país marchaba como nazi contra su propio pueblo. Una declaración que le valió ser declarado como persona non grata por el Congreso de la nación andina.



Y, esta semana, la gota que rebosó la copa fue su declaración en la Cumbre Iberoamericana, en Santo Domingo, en la que aseguró que Pedro Castillo debía estar presente en el evento y no preso en una cárcel de Lima. "No quitaremos a un presidente que debería estar aquí, (y que) está preso por prisión preventiva, lo sacaron con un golpe".



El mandatario recibió una fuerte respuesta de la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi: "Si Pedro Castillo no está aquí es porque dio un golpe de Estado".

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro ha defendido a Castillo en múltiples ocasiones. Foto: EFE

Las implicaciones de la medida

Tras la serie de declaraciones de Petro, la Cancillería comunicó la decisión de retirar a su embajador -tal como lo hizo con México- y limitar las relaciones entre ambos países a un encargado de negocios.



La decisión fue oficializada este jueves mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano y firmada por la presidenta Dina Boluarte y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.



Dicha resolución recuerda que el diplomático Félix Denegri fue nombrado embajador peruano en Colombia el 15 de septiembre de 2021 y asumió sus funciones el 1.° de diciembre de ese año.



Luego, añade que sus funciones se darán "por terminadas" en una fecha que será fijada mediante una resolución ministerial y que sus cartas credenciales quedarán canceladas.

Va a dificultar las cosas en temas de migración y en temas de seguridad a nivel regional FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, señala que la decisión de limitar la relación entre ambos países a un encargado de negocios supone que Perú y Colombia no van a atender asuntos “más allá del mínimo comercial”.



“Todo lo que es la cooperación política queda congelada. Para el ciudadano, no obstante, eso no va a tener muchos efectos, pero sí implica un revés para Petro en su idea de política exterior latinoamericanista”, señala.



Sebastián Fernández de Soto, analista para Perú de Control Risks, concuerda con que la decisión supone un enfriamiento en la relación que va a dificultar la interacción y el trabajo con uno de los países vecinos de la región.

“Va a dificultar la cooperación de ambos países en muchas áreas, como por ejemplo en medio de la reformularización de Petro de la política contra la droga. Es muy difícil manejar una política regional contra la droga sin tener una relación buena con el segundo país productor de cocaína del mundo, como lo es Perú. También va a dificultar las cosas en temas de migración y de seguridad a nivel regional”, indica.



El embajador en retiro Carlos Pareja se lo resumió al diario El Comercio, de Perú, en la siguiente frase: “Se entorpecerá la dinámica de la relación bilateral”.

Facebook Twitter Linkedin

La reciente decisión de Boluarte supone un importante revés para su gobierno y aísla a su Ejecutivo en la región. Foto: Prensa Presidencia

Pese a ello, el analista de Control Risks es enfático en que no es correcto creer que Colombia y Perú pueden llegar a una ruptura de relaciones definitivas y señala que esta opción no se ha planteado ni siquiera en el caso de México, pese a las explosivas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), que incluso se ha reunido con la familia de Castillo tras otorgarles asilo en su país.



Lo que sí está claro, según menciona Jaramillo, es que la decisión de Perú supone una suspensión indefinida de la relación diplomática teniendo en cuenta que “muy seguramente hasta que no haya un cambio de gobierno en el Perú no vamos a tener relaciones diplomáticas".



"Va a ser muy difícil que Dina Boluarte o Petro cambien de postura”, indicó.

Boluarte se aísla de la comunidad internacional

Los analistas también concuerdan en que la reciente decisión de Boluarte sí supone un importante revés para su gobierno y que la medida aísla cada vez más a su Ejecutivo en la región.



Cabe recordar que, el pasado 25 de febrero, Boluarte también anunció el retiro definitivo del embajador de Perú en México, alegando que el mandatario Andrés Manuel López Obrador (Amlo) violó el principio de no injerencia en asuntos internos.



El enfrentamiento diplomático, además, ha congelado la Alianza de Pacífico, el grupo comercial que integran Chile, Perú, Colombia y México, pues el presidente Amlo se niega a entregar la presidencia rotativa a Boluarte.



"Perú ya estaba aislada con Pedro Castillo y desde que hubo represión en contra de los manifestantes se ha venido ahondando (el aislamiento). Efectivamente hoy Perú está aislado, no tiene participación regional y muy seguramente como Dina Boluarte es interina, hasta que convoque a las nuevas elecciones adelantadas para los estados tampoco será prioritario tener una relación con ella", señala Jaramillo.

Facebook Twitter Linkedin

Boluarte también tiene abierta en la fiscalía otra investigación desde enero, por presunto delito de "genocidio". Foto: Diego Ramos / AFP

La salida de su embajador en Colombia también llega en un momento crítico para Boluarte dentro de su país. Este martes, el Ministerio Público de Perú anunció que investigará a la presidenta y al exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal por supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.



Boluarte también tiene abierta en la fiscalía otra investigación por presunto delito de "genocidio" a raíz de la represión para frenar las protestas que estallaron pidiendo su renuncia.



Y este jueves, el Congreso debatiría la admisión de una moción de destitución contra la mandataria que, no obstante, los expertos creen que no va a prosperar.



"El pedido de vacancia está siendo impulsado por los partidos de izquierda y los partidos de derecha no lo están apoyando. Veo muy difícil que proceda en este gobierno porque la derecha ha ganado un aliado en el ejecutivo con la presidenta Boluarte y no tiene ninguna intención de sacar a Boluarte", dice el analista de Control Risks.



Jaramillo menciona, por su parte, que al Congreso no le conviene retirar a la presidenta en este momento, pues sería una decisión que solo generaría mayor inestabilidad.



"La salida de Boluarte y la llegada de José Williams Zapata que es el presidente del Congreso, no va a favorecer la gobernabilidad, no va a favorecer la reinserción de Perú en los circuitos regionales. Solamente ahondaría el caos, tendría efectos sobre la deuda peruana, y las evaluadoras riesgo país y la inversión extranjera puede llegar a salir (de Perú", concluye al respecto.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO