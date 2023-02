Por tercera vez, el Congreso de Perú volvió a rechazar este jueves un proyecto de ley que incluía adelanto electoral, en esta ocasión lo proponía para julio de 2023 y añadía un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente.



Con esta decisión tomada por el legislativo, solo queda -de momento- un cuarto proyecto presentado esta vez por la presidenta Dina Boluarte.



El rechazo al adelanto a los comicios ocurre en un escenario de alta tensión donde miles de manifestantes exigen tanto el adelanto de elecciones generales, como la renuncia de Boluarte. Hasta el momento, las protestas han dejado un saldo de 66 fallecidos.

¿Qué decía el proyecto rechazado?

Este último proyecto de ley incluía comicios para elegir a presidente, congresistas y parlamentarios andinos el segundo domingo de julio de 2023 y un referéndum de una asamblea constituyente, que sería planteado a la ciudadanía en esa misma fecha.



Fue apoyado por partidos de izquierda como el propio Perú Libre, que definió la jornada como "histórica" al debatir la asamblea constituyente. También lo respaldaron Perú Democrático, Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial.



Pero la mayoría conservadora del Congreso rechazó la propuesta, puesto que conformar una nueva Constitución que reemplace la actual, redactada en 1993 durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), es una posición a la que se han opuesto históricamente.

Protestas contra la presidenta Dina Boluarte en Perú. Foto: AFP

¿La cuarta es la vencida?

Señora Presidenta, escuche a nuestra gente, a la gran mayoría que pide cambios FACEBOOK

Como el pleno del Congreso no consigue ponerse de acuerdo, la propuesta del adelanto de elecciones al 2023 volverá a verse en la Comisión de Constitución este viernes 3 de febrero.



Este cuarto proyecto fue presentado directamente por el Ejecutivo el miércoles pasado con carácter de urgencia.



Esta iniciativa legislativa incluye que la primera vuelta se celebre el segundo domingo de octubre de 2023 y será presentada este viernes en el Congreso por varios ministros.



El proyecto sería analizado a pesar de que el artículo 78 del Reglamento del Congreso establece que, si una propuesta de ley es rechazada, no podrá presentarse la misma proposición hasta el siguiente período anual de sesiones.



El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes señaló a El Comercio que el proyecto del Ejecutivo puede interpretarse como uno distinto al que presentó en diciembre pasado, que planteaba elecciones para el 2024.



“Si uno se pone estricto y literal, obviamente se trata de la misma iniciativa porque busca lo mismo: el adelanto de elecciones generales. Pero dada la coyuntura, cabe que se califique como una iniciativa con características diferentes, fundamentalmente porque la fecha es distinta. Ese artículo 78 puede no interpretarse de manera rígida o estricta”, dijo.

Manifestación antigubernamental en Lima, Perú. Foto: EFE

Fisuras en el gobierno

Y mientras se presentan estas discusiones, el gobierno de Boluarte muestra grietas al conocerse la renuncia de Raúl Molina, el jefe de asesores de la presidenta, quien le endilgó falta de "gestos políticos sustantivos" y que no se hayan "atribuido aún responsabilidades claras" por los fallecidos en la crisis.



"Señora Presidenta, escuche a nuestra gente, a la gran mayoría que pide cambios", reza la carta de renuncia de Molina divulgada este jueves por la prensa. Boluarte, que declinó comentar las declaraciones de su exasesor, ya ha tenido que afrontar las renuncias de cinco de sus ministros desde que asumió las riendas del país.



Las protestas en diversos puntos de Perú mantienen 87 bloqueos de carreteras activos y ha dejado un saldo de más de 60 fallecidos a causa de las protestas. En Cusco, la capital del imperio Inca, joya del turismo en Perú, tenía lugar un paro de trabajadores y movilizaciones en las calles y la plaza central de la ciudad.



En Junín (centro), decenas de ciudadanos mantienen bloqueada la carretera central, principal vía para la llegada de alimentos a la capital.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

​Con información de AFP, EFE y El Comercio (Perú) / GDA





