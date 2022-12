El Congreso peruano le notificó este lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre el levantamiento del fuero al expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por el delito de rebelión.



El documento, según reporta el diario El Comercio, informa sobre la decisión del pleno de levantar el derecho al antejuicio que le correspondía a Castillo por haber ostentado un alto cargo y dispone que la formulación de la causa penal tenga lugar.



En la mañana de este lunes, la fiscal general presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros. El documento fue presentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.



Ese documento señala al expresidente como "presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión" y, "alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional- Conspiración".



Además, acusa al exmandatario, actualmente detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.



Ahora, tras la notificación del Congreso a Benavides, la titular del Ministerio Público peruano puede continuar con sus investigaciones por estos delitos.



Pedro Castillo junto a su ex primer ministro Aníbal Torres. Foto: EFE/ Oficina De Administración De Justicia

La denuncia constitucional detalla que el anuncio de Castillo de disolver el Congreso el pasado miércoles supuso "un acto arbitrario" que contraviene lo establecido en el artículo 118 de la Constitución.



También, que su intención de reorganizar el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, atenta contra la autonomía de las citadas entidades.



"Cabe indicar que, esta conducta tendría como finalidad evitar las investigaciones por corrupción seguidas contra José Pedro Castillo Terrones, así como el procedimiento de vacancia presidencial, lo cual evidenciaría el uso abusivo de sus facultades constitucionales para obtener impunidad", señala el documento.



Además, la fiscal denunció a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, al exministro del Interior Willly Huerta y al exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez como presuntos coautores de los delitos contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración.



La presentación de la denuncia se dio horas más tarde de que el Congreso aprobara durante la madrugada una resolución que autoriza a levantar un fuero especial al expresidente que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político -un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios-, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.



La resolución propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.



La decisión se tomó por 67 votos a favor, 35 en contra y uno en contra, en una sesión que estuvo llena de incidentes y que se extendió hasta la madrugada del lunes pese a iniciarse a las 5 de la tarde del domingo.



La propuesta de resolución legislativa se aprobó luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides enviara un documento en el que se daba cuenta de que Castillo Terrones estaba siendo procesado por rebelión y conspiración, delitos por los que fue detenido en flagrancia.



Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.



Por su parte, el abogado Miguel Pérez Arroyo, defensor del expresidente peruano, afirmó este lunes que en el Congreso "se están violentando" los derechos del exgobernante, quien permanece detenido desde el pasado miércoles tras ser destituido por el Legislativo después de ser acusado de intentar dar un golpe de Estado.



Pérez Arroyo declaró al Canal N que el Congreso "está subsanando errores y vacíos cometidos desde el inicio" del proceso de destitución de Castillo.

No estamos procesando a cualquier persona, sino a un expresidente de la República, desde el punto de vista penal se debe tener más cuidado. FACEBOOK

El abogado aseguró que el Legislativo también levantó durante la madrugada de este lunes la inmunidad de Castillo "cuando no se le había pedido todavía" esa medida y enfatizó que, con decisiones de ese tipo, "se están violentando derechos, procedimientos".



"No estamos procesando a cualquier persona, sino a un expresidente de la República, desde el punto de vista penal se debe tener más cuidado", enfatizó.



Por ese motivo, consideró que esas decisiones no van "a tener valor desde la perspectiva legal y constitucional" y también acusó a la Fiscalía de estar "cometiendo varios errores" al presuntamente no cumplir "con todas la garantías que contempla la ley".



Pérez Arroyo confirmó que va a cuestionar legalmente esas medidas, aunque declinó adelantar su estrategia de defensa.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Redacción Internacional

*Con información de EFE y El Comercio (Perú) / GDA