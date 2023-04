Un informe de la aplicación de llamadas Truecaller del año 2021 ubicó a Perú como el segundo país con más llamadas spam en el mundo.

​

Según el informe, una persona podía recibir un promedio de 18 llamadas o mensajes de empresas con el fin de promocionar servicios o productos.



En aquella ocasión, Brasil ocupó el primer puesto en llamadas spam con un promedio de 31 llamadas al mes.

Por esa razón, el pasado 3 de marzo, el Pleno del Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que prohíbe las llamadas y mensajes spam con el fin de proteger los datos personales de los ciudadanos y mejorar la idoneidad del servicio al cliente.



La ley prohíbe “emplear centros de llamada (’call centers’), sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o mensajes electrónicos masivos para promover sus productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercado a ningún consumidor”.



La norma, no obstante, establece que la única excepción es el envío de comunicación comercial o publicitaria al consumidor que “se contacte directamente con el proveedor y autorice, expresando su consentimiento libre de ser contactado a través de un número telefónico, dirección electrónica o cualquier otro medio”.

Facebook Twitter Linkedin

Por medio de mensajes de texto los ladrones hacen de la suya. Foto: iStock

Según la norma, en caso de que una empresa realice estas prácticas sin el consentimiento, tendrá que cancelar una multa impuesta por la Autoridad del Consumidor por un valor entre 747.450 y 2′227.500 soles (más de 80 millones de pesos colombianos) por considerarse como una infracción muy grave.



Además, se impide que las proposiciones solicitadas puedan realizarse entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana, los sábados, domingos y feriados. Esto incluye las llamadas por teléfono, correo electrónico u otro medio.

Críticas

Facebook Twitter Linkedin

Quienes se mueven en el sector de la publicidad pidieron regular los horarios pero no prohibir del todo estas llamadas. Foto: iStock

La medida no fue del todo apoyada. Sobre todo por los sectores que se mueven en el sector de la publicidad y el mercadeo por llamadas o mensajes.



Según Guy Fort, presidente de la Asociación Peruana de Experiencia del Cliente, que concentra a cerca de 25 empresas del rubro, la ley puede generar una pérdida de 20.000 puestos de los 70.000 empleos que hay en el rubro de centros de contacto.



Sostuvo que están a favor de una regulación de las llamadas ‘spam’, considerándolas como llamadas persistentes hacia los consumidores e, inclusive, generadas por robots, pero que debe haber un equilibrio con respecto a la información que se brinda a las personas.



En ese sentido, señaló que dieron cuatro recomendaciones para regular este tipo de llamadas: la prohibición de las comunicaciones ‘spam’ realizadas por robots, el establecimiento de horarios regular para las llamadas a las personas, la habilitación de una lista de ‘gracias no insista’ -en la que el usuario solicita no recibir la comunicación de los proveedores- y la identificación de las empresas en las llamadas.

Otras medidas

No obstante, Perú no es el primer país que adopta medidas para hacerle frente a las denominadas llamadas spam.



En España, por ejemplo, pese a que no se ha recurrido a una legislación que prohíba estas comunicaciones del todo, las autoridades sí aprobaron una norma para regular las horas en que las empresas telefónicas pueden comunicarse con los clientes.



Según lo establecido, ninguna empresa telefónica puede llamar para ofrecer servicios antes de las 9 de la mañana ni después de las 9 de la noche. Tampoco se permiten llamadas entre las 3 y las 4 pm ni los fines de semana o los días festivos.



El diario español AS señala que la medida fue establecida en 2010 pero que, desde entonces, varias empresas la han incumplido.

Facebook Twitter Linkedin

Las llamadas son de teléfonos extraños y de personas que actúan como familiares. Foto: iStock

Por eso, se endureció la regla y se estableció que una empresa de telefonía solo podrá llamar a un cliente máximo tres veces al mes.

En Canadá, por su parte, existe la "Do Not Call List" (DNCL), un recurso en donde las personas pueden registrar sus datos para evitar ser contactados por las empresas.



"Los números registrados por los consumidores en la DNCL Nacional serán divulgados a los televendedores y clientes de televendedores y otros suscriptores de la DNCL Nacional para evitar llamadas de telemercadeo a esos números", indica el portal web.



Estados Unidos también cuenta con un registro como el anterior, en el que las personas registran sus datos para no ser contactados por llamadas comerciales.

EL COMERCIO (GDA) Y REDACCIÓN INTERNACIONAL

GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA