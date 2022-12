El presidente de Perú, Pedro Castillo, decretó este miércoles disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.



Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta "convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley”, dijo Castillo este miércoles en un mensaje a la Nación peruana.

En el mensaje, que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales, Castillo agregó: "En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional".



Luego de anunciar la decisión, Castillo abandonó el Palacio de Gobierno con rumbo aún desconocido y sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Castillo, además, decretó el toque de queda a nivel nacional a partir de hoy, miércoles 7 de diciembre, desde las 22 horas hasta las 4 horas de mañana.



"Se declara en reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)", agregó.



También dijo que todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en plazo de 72 horas. "Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el decreto ley", exclamó.



Manifestantes, simpatizantes del presidente de Perú Pedro Castillo, celebran la noticia del cierre del Congreso. Foto: EFE

El presidente señaló que la Policía Nacional, "con auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán los esfuerzos al combate de delincuencia, corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios".



Finalmente, hizo un llamado a todas las instituciones de la sociedad civil, rondas campesinas (grupos de autodefensa fortalecidos durante el conflicto armado interno) "y todos los sectores sociales" a que salgan a defender estas medidas.



Señaló que comunicará esta decisión a la Organización de Estados Americanos (OEA).



La vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, denunció que el cierre del Congreso y la conformación de un Gobierno de emergencia dictado por el mandatario Pedro Castillo constituye un "golpe de Estado".



La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su "rechazo de manera enfática" a "todo quebrantamiento del orden constitucional", y exhortó al mandatario a "respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado".

"El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe", dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.



El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.



El Congreso de Perú, dominado por la derecha, tenía programado debatir el miércoles una moción de destitución contra Castillo por "permanente incapacidad moral", una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018.



El abogado peruano Benji Espinoza, el principal defensor legal del presidente Pedro Castillo, anunció que renuncia a defender al mandatario a partir de este momento al considerar que se ha "producido una ruptura del orden constitucional" en el país andino.

Manifestaciones a favor del presidente Pedro Castillo, en Perú. Foto: AFP

Denuncian 'golpe de Estado'

Los legisladores de diferentes bancadas del Congreso de Perú denunciaron que el presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado al anunciar que dicta la disolución del Parlamento y la conformación de un "Gobierno de emergencia" en el país.



"Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales", declaró la legisladora izquierdista Ruth Luque, cuya agrupación ha apoyado habitualmente la permanencia de Castillo en el poder.



El presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, hizo un llamado a través del Canal N a las Fuerzas Armadas del país para "restablecer el orden constitucional", tras el anuncio del presidente Pedro Castillo.



La presidenta del Poder Judicial peruano, Elvia Barrios, hizo por su parte un llamado a la ciudadanía a "mantenerse vigilante en defensa del Estado democrático y de derecho". "Demandamos a las instituciones correspondientes mantenerse firmes en el respeto al Estado de derecho y pedimos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, a mantenerse vigilantes en defensa del Estado democrático de derecho", dijo Barrios.

Renuncias de gabinete y embajador de OEA

Entre tanto, los ministros peruanos de Economía, Relaciones Exteriores y Trabajo anunciaron su renuncia, pocos minutos después del anuncio de Castillo.



A través de sus respectivas cuentas de Twitter, los titulares de estas carteras, Kurt Burneo, César Landa y Alejandro Salas, respectivamente, anunciaron su decisión de abandonar el Ejecutivo alegando su "apego a los valores democráticos" y constitucionales.



El canciller peruano, César Landa, denunció incluso que el presidente dio "un autogolpe de Estado" e invocó a la comunidad internacional a ayudar al "re-encauzamiento democrático en Perú", además de declarar que el mandatario tomó la decisión de disolver el Congreso sin su apoyo.



El ministro de Justicia de Perú, Félix Chero, anunció también su renuncia al cargo que ocupaba desde marzo pasado. "Respetuoso de la institucionalidad democrática y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un Gobierno de emergencia nacional, renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos", escribió en su cuenta oficial de Twitter.



Por su parte, el representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, renunció a su cargo ante la decisión de Castillo. "No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funciona en base a decretos", dijo el embajador en una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington.



El embajador peruano ante la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros, presentó también su "renuncia irrevocable" ante lo que llamó "el golpe de Estado producido en Perú".



En su cuenta de Twitter, Rodríguez Cuadros, uno de los diplomáticos más respetados en el país, hizo pública una carta de renuncia enviada a su superior, el canciller César Landa, quien también ha denunciado el golpe de Estado. "Esta situación -en Perú- infringe la constitución del Estado y las obligaciones internacionales del país contenidas en la Carta Democrática Interamericana", reza la carta.

Diputados permanecen al interior del Congreso luego del anuncio del presidente de Perú, Pedro Castillo. Foto: EFE

¿Qué iba a debatir el Congreso hoy?

El Congreso de Perú iba a debatir y votar este miércoles un nuevo pedido de vacancia (destitución) presentado contra el presidente Pedro Castillo por una "permanente incapacidad moral", cuya decisión final mantenía en vilo a los peruanos.



Para que procediera una eventual destitución requeriría del voto a favor de, al menos, 87 de los 130 parlamentarios, aunque tanto representantes del oficialismo como de la oposición habían manifestado en las últimas horas sus dudas de que se logre alcanzar ese apoyo.



La moción, impulsada la semana pasada por el congresista independiente Edward Málaga, era la tercera presentada cuando apenas han transcurrido 17 meses de gobierno, caracterizado por un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

A pocas horas de la crucial votación, Castillo afirmó, en un pronunciamiento transmitido por televisión nacional, que "no es corrupto" y dijo que se defenderá del pedido de destitución.



"A horas de debatirse una nueva moción de vacancia en mi contra me presento para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos padres", sostuvo.



El gobernante aseguró que "a lo largo de los 17 meses de gestión" que lleva "cierto sector del parlamento tuvo como único punto de la agenda" destituirlo del cargo, "porque nunca aceptaron los resultados de una elección" que el año pasado le permitió derrotar en segunda vuelta a la líder derechista Keiko Fujimori.



El gobernante también sostuvo también que este miércoles ejercería su "derecho a la defensa" y que es "un demócrata que respeta la Constitución, la instituciones, el debido proceso, el Estado de Derecho y el equilibro de poderes" en su país.



Castillo ya sorteó un primer pedido de destitución por "incapacidad moral" en diciembre de 2021, cuando la moción no fue admitida a trámite, y un segundo proceso en marzo pasado, cuando recibió solo 55 votos a favor.

