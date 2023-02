Perú no logra ponerse de acuerdo en una fecha para las elecciones generales. La presidenta Dina Boluarte mandó al Congreso este miércoles en la noche un proyecto de ley que propone un adelanto electoral a octubre de 2023, después de que los parlamentarios rechazaran en la tarde una iniciativa que planteaba celebrar los comicios en diciembre como salida a la crisis social y política que vive el país.



Entonces, ¿en qué van las discusiones y por qué no se logra un acuerdo?

¿En qué va la discusión?

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno presentó en el Congreso "un proyecto de ley que, por mandato constitucional, tiene el carácter de urgente" y que propone que la primera vuelta se celebre el segundo domingo de octubre de 2023, es decir el 8 de octubre.



El anuncio del nuevo proyecto presentado por la presidencia llegó tras la votación en el pleno este miércoles que rechazó en su segundo intento la iniciativa legislativa que planteaba celebrar comicios en diciembre tras tres días de negociaciones, lo que reflejó un enquistamiento del debate.



Con el respaldo de 54 de los 130 congresistas que integran el hemiciclo peruano, la iniciativa presentada por el legislador fujimorista Hernando Guerra García quedó lejos de sumar los 87 votos que necesitaba para dar luz verde al adelanto electoral para 2023, uno de las principales demandas de las protestas antigubernamentales.

Debate sobre adelanto de elecciones en el pleno del Congreso. Foto: AFP

El proyecto de ley, renovado respecto al que ya fue rechazado el viernes pasado, proponía que los comicios tengan un carácter complementario, es decir, que las autoridades elegidas ejerzan sus funciones hasta fines de julio de 2026, cuando debía concluir el mandato del expresidente Pedro Castillo, quien el pasado 7 de diciembre fue destituido y reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.



La iniciativa legislativa, sin embargo, fue rechazada por 68 legisladores y otros dos se abstuvieron. Votaron en contra los diputados del partido ultraconservador Renovación Popular y la mayoría de agrupaciones de izquierda, entre ellas Juntos por el

Perú y Perú Libre, el partido marxista que en 2021 llevó a Castillo al poder.

Tras la votación, que se postergó tres días en los que Guerra García intentó sin éxito hallar un consenso entre los grupos parlamentarios, el titular del Congreso, José Williams, anunció que este jueves se debatirá en el pleno una tercera iniciativa para adelantar elecciones este año que, en este caso, incluye una consulta sobre una asamblea constituyente.



La propuesta fue del congresista Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre, y responde a uno de los reclamos de las protestas sociales, que también exigen la renuncia de Boluarte y el cierre del Legislativo y que, en menos de dos meses, dejan un saldo de 65 personas fallecidas.



Protestas contra la presidenta Dina Boluarte en Perú. Foto: AFP

¿Por qué no hay consenso?

Ahora, la principal duda es por qué no se logra llegar a un acuerdo y por qué los proyectos -pese a las demandas sociales- no prosperan en la votación.



Pues bien, en un parlamento fraccionado en más de diez fuerzas políticas, además de congresistas independientes, las bancadas de derecha han impulsado el adelanto de elecciones.



Pero el empeño de las bancadas de izquierda en condicionar su voto a cambio de un referéndum para formar una Asamblea Constituyente ha imposibilitado el consenso en el Congreso.



"La bancada de izquierda ha solicitado que se incluya en el texto sustitutorio la consulta para la instalación de una asamblea constituyente. También remarcó que votar por un adelanto de elecciones es hacerlo en favor de la continuidad de la presidenta Dina Boluarte, cuando esta, a su consideración, debe renunciar al cargo", señaló el diario peruano El Comercio sobre la oposición de la izquierda a este proyecto.



Otras bancadas como Juntos por el Perú han votado en negación al adelanto de elecciones a diciembre porque consideran que los comicios se deben llevar a cabo ya mismo y que la presidenta debe someterse a una moción de vacancia.



Bancadas como Acción Popular, por su parte, exigen que los gobernadores y alcaldes regionales también salgan tras la nueva elección, mientras que otros como Renovación Popular señalan que el congreso debe terminar su mandato en 2026, tal como está estipulado en la actualidad, y que la presidenta dé un paso al costado si no se siente en capacidad de seguir en el cargo.

La presidenta hizo un llamado a entablar mesas de diálogo. Foto: EFE

Todo este escenario "es una bomba de tiempo, es el peor escenario que podía pasarle al país, con una Presidenta que no renuncia y que pretenden continuar con el Congreso como si nada hubiera pasado", dijo el politólogo Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), quien agregó que este nuevo rechazo marca "el divorcio total entre la clase política y la ciudadanía".



En la calle piden "Renuncia Boluarte ya" o elecciones para abril de este año, mes que tradicionalmente eligen presidente los peruanos. En las protestas el principal reclamo es que se reelijan presidente y congresistas. "Que se vayan todos", se leen en pancartas.



Este miércoles ocurrieron nuevas marchas y protestas en el centro de Lima, cerca del Congreso, con cientos de manifestantes contra el Gobierno. Es la lucha por el Perú profundo "que alimenta al país, y pedimos la renuncia de Dina Boluarte", dijo a la AFP Cintya Huancco, una ingeniera agrónoma de 24 años proveniente de Acora, en Puno, una de las regiones con más protestas.



"El Congreso se ha negado al adelanto de elecciones y nosotros no estamos de acuerdo. Lo pedimos para abril (de 2023). Hago un llamado a todos los congresistas, por qué nos haces esto, por qué nos traicionas", cuestionó Huancco.

Los manifestantes piden que las elecciones se lleven a cabo en abril de 2023. Foto: AFP

Y es que el proceso para el adelanto de la elección no es sencillo. Según el diario peruano El Comercio, como se trata de una reforma constitucional, la propuesta puede aprobarse de dos formas. La primera es que obtenga 87 votos en dos legislaturas, mientras que la segunda alternativa es que se logren 66 votos y que el proyecto pase a ser ratificado en un referéndum.



No obstante, votar el adelanto de elecciones en un referéndum haría que la decisión fuera más larga en un momento en que los manifestantes piden una votación lo más pronto posible -en abril-, así como la pronta salida de Dina Boluarte.



"Ese camino implicaría tomar más tiempo que aprobarlo solo en el Congreso (con 87 votos). No es que vaya a ser imposible hacerlo por referéndum, pero tendríamos que esperar a que el sistema electoral se reúne y nos diga (un cronograma)”, le dijo Javier Albán, especialista en temas electorales, al diario El Comercio.

ANGIE RUIZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP, Efe y El Comercio (GDA)