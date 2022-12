El Congreso del Perú aprobó en la noche del martes adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, en un intento por frenar la crisis generada tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del presidente Pedro Castillo.



La reforma contempla que la actual gobernante, Dina Boluarte, entregue el mandato al ganador de los nuevos comicios en julio de 2024 y que el mandato de las actuales autoridades del Legislativo concluya a fines de julio de ese año y no en el mismo mes de 2026.

Sin embargo, pese a que uno de los pedidos de las calles es el adelanto de las elecciones, la decisión que tomó este martes el Congreso de Perú no fue suficiente para frenar la ola de protestas que se ha desencadenado en el país desde el pasado 7 de diciembre. ¿Por qué?

Facebook Twitter Linkedin

Con 93 votos a favor, el Congreso de Perú aprobó este martes el adelanto de elecciones. Foto: AFP

El rechazo a Boluarte

Hay tres razones que mantienen la movilización en las calles del Perú: los manifestantes exigen la disolución inmediata del Congreso, la renuncia de la nueva mandataria Dina Boluarte, a quien consideran como una "traidora", y piden la liberación del expresidente Pedro Castillo.



(Le puede interesar: Perú en crisis diplomática con México por Castillo: ¿Hasta dónde podría escalar?)

Nosotros no hemos elegido a la señora Boluarte. Elegimos a Castillo. FACEBOOK

TWITTER

El rechazo a Boluarte es quizá una de las motivaciones principales de la protesta. Este martes los manifestantes cargaron un ataúd negro coronado con una cruz. Pegaron fotos de la presidenta Boluarte y de dos parlamentarios de extrema derecha. También fotos de ratas.



Además, quemaron varias fotografías de la nueva mandataria en rechazo a su ascenso y gestión como presidenta hace tan solo 15 días.



"Nosotros no hemos elegido a la señora Boluarte. Elegimos a Castillo. Que Boluarte se vaya a la cárcel", comentó Dora, una manifestante.

Facebook Twitter Linkedin

Mnaifestantes piden la renuncia inmediata de Dina Boluarte. Foto: AFP

"Ella debe renunciar, no puede usurpar así. ¡Los cusqueños queremos el cierre del Congreso porque todos, todos (los legisladores) son ratas!", decía Luz Bertha Huaycho, una comerciante de 40 años.



(Además: México: gobierno confirma que otorgó asilo político a familia de Pedro Castillo)



"Si no lo hacen, seguiremos en la lucha porque el pueblo unido no puede ser derrotado", agregó.



Manifestantes como Oscar Lonasco, un comerciante de 42 años, además, querían elecciones "lo antes posible", eventualmente a fines de 2023. Una idea planteada por la presidenta, pero rechazada por el Congreso el pasado viernes.



"¡Está demasiado lejos! No podemos esperar tanto tiempo. Se han enquistado en el poder. Queremos elecciones anticipadas (...) inmediatamente. Nosotros, el pueblo, no vamos a rendirnos. Lucharemos hasta el final por nuestros derechos. Daremos la vida", afirmó.

Descontento con el Congreso

Además del inconformismo con Boluarte, un punto clave para explicar por qué sigue el descontento en las calles es el rechazo de la ciudadanía hacia los miembros del Congreso.



Y es que al Congreso le iba peor que al expresidente Pedro Castillo, pues superaba el 80 por ciento de desaprobación, mientras varios de sus miembros han sido señalados por corrupción y hasta por violación sexual.



"Yo creo el factor más gravitante es el repudio que se tiene al Congreso (...) el factor que más ha encendido la situación", sostiene Alonso Cárdenas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya.



Quien perdió la elección, la derechista Keiko Fujimori, no reconoció el triunfo de Castillo y denunció fraude. Pero logró suficientes escaños para hacerle contrapeso. Keiko, quien estuvo prisión preventiva en el marco de la pesquisa por el caso Oderbrecht, es hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por corrupción y crímenes contra los derechos humanos.



Por eso, varios ciudadanos afirman que las protestas no se levantarán hasta que el Congreso no sea cerrado y los parlamentarios actuales sean sacados del recinto del Legislativo.



(Siga leyendo: La CIDH alista una visita a Perú para evaluar la crisis política)

Facebook Twitter Linkedin

Varios manifestantes piden el cierre inmediato del Congreso en Perú. Foto: AFP

Respaldo a Castillo

Otra de las razones por las que las protestas siguen en pie tiene que ver con Pedro Castillo. Algunos peruanos protestan en los Andes para exigir, incluso con violencia, su libertad.



"Castillo ha sido vacado injustamente, quien nos representaba era él. Este Congreso enquistado en Lima ha vulnerado nuestros derechos", dice Freddy Quispe (45), agricultor en la sureña Abancay, Apurímac, mientras bloquea una vía bajo la atenta mirada policial.



Cuando Castillo, un humilde maestro rural de izquierda, trató de cerrar el Parlamento el 7 de diciembre, la aprobación a su gestión llegaba al 31 por ciento. Su gobierno "fue sumamente caótico, contradictorio lleno de marchas y contramarchas y de gestión pública tuvo prácticamente nada", dice Alonso Cárdenas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya.



En el año y medio que llevaba en el poder, de los cinco del mandato, tanto él como su entorno estaban señalados de corrupción.



(Puede leer: Perú: Castillo cumplirá 18 meses de prisión en el mismo penal que Fujimori)

Castillo ha sido vacado injustamente, quien nos representaba era él. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Castillo genera pasiones extremas. Al exmandatario lo respaldan sectores rurales, empobrecidos y postergados. Allí fue donde obtuvo más alta votación.



Para los expertos, Castillo logró una identificación con los sectores más populares que es la que hace que hoy sigan defendiéndolo en las calles pese al intento de autogolpe del pasado 7 de diciembre.



Castillo "buscó generar una identificación con el uso del sombrero, el uso del poncho, reivindicando su origen campesino, su vínculo con las comunidades", dice la antropóloga y politóloga Carmen Ilizarbe, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Facebook Twitter Linkedin

Simpatizantes que piden la liberación de Pedro Castillo en Perú. Foto: AFP

Por eso, quienes lo apoyan consideran que la obstrucción lo forzó a hacer lo que hizo y reflexionan: "Castillo ha sido tan maltratado como nosotros lo somos habitualmente", agrega.



Intentó "dar un autogolpe, cosa poco democrática, pero eso se esfuma en la desconfianza de un sector que no cree que sea así y sale a defender a alguien que 'es como yo'", sostiene por su parte Aldo Panfichi, profesor principal de Ciencias Sociales en la PUCP.

Por lo pronto las protestas continúan. Desde que iniciaron el 7 de diciembre, las protestas han dejado 27 muertos y más de 650 heridos por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, según un último reporte de la Defensoría del Pueblo.

La cartera de Transportes precisó que este martes se reiniciaron las operaciones en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, en la región de Puno (sur), luego de seis días de cierre por las protestas y de otras terminales. Pero las visitas a la ciudadela inca de Machu Picchu se encuentran suspendidas desde el 14 de diciembre.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL (*)

EL TIEMPO

*Con información de AFP y Efe

Más noticias

Perú llama a consultas a embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia

Perú: declaran el estado de emergencia en todo el país por 30 días

'Jamás renunciaré ni abandonaré la causa': Pedro Castillo habla en audiencia