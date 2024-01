Perú: polémica por decisión del Gobierno de destituir al comandante general de policía

El teniente general peruano Jorge Angulo, quien fue destituido este lunes por el Gobierno como comandante general de la Policía Nacional por presuntas "negligencias muy graves", calificó esa decisión de "abrupta, irregular e ilegal".



"Siempre he sido un suboficial y un oficial respetuoso y disciplinado, por eso ahora me permito rechazar rotundamente la decisión de pasar al retiro al alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP)", afirmó Angulo este miércoles, durante la ceremonia oficial de transferencia de la jefatura policial.

Sostuvo que, con esa decisión, "una vez más en forma abrupta, irregular e ilegal" se pretende "mellar la moral institucional" de la PNP.

El TG PNP Jorge Ángulo fue cesado en el cargo de COMAGEN, atribuyéndole negligencia grave en el comando PNP.Osea la institución es la responsable de la inseguridad ciudadana en el pais y los actores políticos, Gobierno, Congreso,Fiscalia, PJ y los gobiernos locales, bien gracias. pic.twitter.com/bnwYQvD5gw — José Baella (@PEPITO1160) January 23, 2024

"Resulta preocupante que desde hace varias semanas y desde la jefatura del Ministerio del Interior se ha impulsado nuestra salida", agregó en referencia a las aparentes discrepancias que mantuvo con el actual ministro de esa cartera, Víctor Torres, según han señalado medios locales.



Angulo dijo que las autoridades del Ejecutivo encontraron "en los últimos hechos la excusa perfecta para lograr su propósitos", en alusión a la agresión que sufrió el sábado pasado en la región sureña de Ayacucho la presidenta Dina Boluarte.



La gobernante fue agredida y zarandeada, sin que sufriera daños mayores, por dos mujeres que lograron burlar a los agentes de seguridad y policías durante la visita que hizo a un distrito de Ayacucho, donde murieron diez personas durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023.



El exjefe de la PNP añadió que, a pesar esta crisis interna, "los policías de Perú no se amilanan" y los instó "a no desmayar en sus esfuerzos en cumplimiento" de su misión.

Dina Boluarte, presidenta de Perú, este viernes en el Congreso de su país. Foto: AFP

"Dejo este cargo con el corazón lleno de gratitud", concluyó antes de ser aplaudido de pie por gran parte de los asistentes a la ceremonia, celebrada en la Escuela de Oficiales en el distrito limeño de Puente Piedra, a la que no acudió el ministro del Interior, como es habitual en estos casos.



Cuando abandonaba el lugar, Angulo dijo a los periodistas que no iba a declarar "por respeto" a la ceremonia, pero añadió que "obviamente" tiene "mucho que decir" y lo hará "en su momento".



El Gobierno de Perú anunció este lunes la destitución de Angulo, tras haber "evidenciado negligencias muy graves" al frente de la institución, según señaló una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

Despido ex cg PNP Jorge Angulo tocó nervio en mafia caviarona q ahora es el nvo "héroe" d aparataje mediático e incluso ex mando policial q permitió atentado ctra pdte Dina Boluarte, declara ctra tit d Interior, Víctor Torres y ctra la misma mandataria https://t.co/otFeShJqFA — Pedro José Cama (@pedrojosecama) January 24, 2024

La norma mencionó una "incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo", ya que se ha verificado el incremento de la inseguridad ciudadana y de bandas criminales y que, tras los estados de emergencia declarados por esta situación, "no se ha logrado disminuir la criminalidad ciudadana".



En otra resolución suprema publicada de inmediato, el Gobierno nombró como nuevo director de la PNP al teniente general Víctor Zanabria, quien era jefe de la Región Policial de Lima.



Al asumir el cargo este miércoles, tras el discurso de Angulo, el nuevo jefe policial aseguró que hará "un cambio" en la gestión de la PNP, que pasará por no mantener "más de lo mismo".



Zanabria remarcó que la Policía Nacional debe conseguir sus objetivos "no por la fuerza de las armas, sino por la actitud de cada hombre y mujer que viste el uniforme", y ofreció un "combate contra la criminalidad eficiente".



