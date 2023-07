El expresidente peruano Pedro Castillo aseguró este jueves que fue víctima de "un complot" por el que ha sido arrestado, al intervenir virtualmente, desde la cárcel en la que cumple 18 meses de prisión preventiva por su fallido autogolpe de Estado, en una audiencia judicial en la que se analizó una tutela de derechos (recurso de amparo) presentada por su defensa.



"Estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz de este Congreso y del Gobierno de facto. Ha habido todo un plan, un complot", afirmó el mandatario, antes de agregar que él no está detenido, sino secuestrado en la prisión de Barbadillo.

Inmediatamente después, el juez Juan Carlos Checkley le recordó que él está recluido en virtud de una orden de prisión preventiva que ha sido ratificada por la Justicia y que la audiencia de este jueves tenía como fin "escucharlo y atender a los requerimientos".



El exmandatario (2021-2022), al igual que ha hecho en otras ocasiones, sostuvo que su Gobierno fue el primero en la historia del país que se negó a someterse "a los intereses de ciertos grupos de poder" y "no le dio a la prensa lo que la prensa le pidió", si bien no detalló en qué consistió ese reclamo de los medios.



También consideró que no se está respetando su derecho a la defensa de manera pertinente.



Castillo fue arrestado el pasado 7 de diciembre, tras su fallido intento de autogolpe de Estado.

Aquella jornada, anunció en un mensaje a la nación que iba a cerrar el Congreso, intervenir todas las instituciones del sistema de Justicia y a conformar un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.



Tras su mensaje, que fue rechazado por todas las instituciones de Perú y calificado mayoritariamente como golpista, el Congreso lo destituyó y la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte -elegida en las urnas en la fórmula que encabezó Castillo como mandatario-, fue nombrada jefa de Estado por sucesión constitucional.



Tras el fin de la audiencia, el juez Checkley aseguró que expedirá una decisión "en el plazo de ley".

EFE