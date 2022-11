El Gobierno peruano expuso este lunes ante el grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), de visita en Lima, los motivos por los cuales considera que la democracia “se encuentra en grave peligro” en el país, afirmó la vicepresidenta, Dina Boluarte.



Lea también: Bolsonaro cumple dos semanas de silencio y ahora se sabe que está enfermo.

Tras el encuentro que sostuvo la misión de la OEA con el presidente Pedro Castillo y sus ministros, Boluarte explicó a través de Twitter que, durante la reunión, el Ejecutivo transmitió a la misión del organismo regional “las razones” por las cuales cree “que la democracia en el Perú se encuentra en grave peligro”.



“Apostemos por el diálogo”, agregó la vicepresidenta, antes de agradecer la presencia de los integrantes del grupo de alto nivel enviado al país suramericano y destacar “su importante misión de apoyar la institucionalidad democrática en el Perú”.

Facebook Twitter Linkedin

La misión de la OEA en Perú comenzó este lunes su agenda de reuniones en Lima para evaluar la crisis política Foto: Stringer / EFE.

Sobre el encuentro también se pronunció el primer ministro, Aníbal Torres, quien aseguró que el Gobierno reiteró ante la misión su “total disposición y apertura al diálogo por la institucionalidad y la gobernabilidad de Perú”.



Previamente, Castillo detalló en su cuenta de Twitter que durante la reunión con los representantes de la OEA explicó que “algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos”.

El objetivo de la visita es escuchar al pueblo peruano FACEBOOK

TWITTER

Tras este encuentro con el Ejecutivo, el grupo de alto nivel del organismo regional se reunió con la presidenta de la Corte Suprema y el Poder Judicial, Elvia Barrios, así como con el presidente del Congreso, José Williams, quien, en una rueda de prensa posterior, explicó que negó que exista alguna intención del Parlamento de “hacer un golpe de Estado”.



“Les dijimos que existen fricciones y que estas fricciones son fuertes, pero no nos han llevado a una crisis (...). No hay ninguna intención del Congreso de hacer un golpe de Estado, de ninguna manera, somos respetuosos de la democracia, es algo que precisamos firmemente”, comentó Williams.

De otro lado, Barrios agregó que ha solicitado en varias ocasiones al mandatario que convoque al Consejo de Estado para evaluar la crisis que mantiene con el Legislativo, pero que no ha tenido respuesta del gobernante. La titular del Poder Judicial remarcó que su “único afán es simplemente fortalecer esta frágil democracia”, ante la “pugna” que mantienen el Ejecutivo y Legislativo y que no han podido conciliar.



Precisamente, la misión de la OEA, encabezada por el exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay Eladio Loizaga, fue convocada por el presidente Pedro Castillo al considerar que es víctima de “una nueva modalidad de golpe de Estado”.



El pleno de la OEA acordó en octubre enviar una misión a Perú para analizar la crisis política, después de que Castillo pidió al organismo activar la Carta Democrática Interamericana.



El mandatario hizo esta afirmación después de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional en su contra como presunto líder de una organización criminal en el Ejecutivo, una acusación que el gobernante rechaza.



(Lea: Video mostraría a bomberos poco antes de morir en accidente con avión en Perú)



Simpatizantes y detractores de Castillo salieron este lunes a las calles del centro de Lima para apoyar al mandatario o mostrar su desacuerdo con este, ante la visita de la OEA.



La protesta de apoyo a Castillo contó con cientos de simpatizantes que se desplazaron desde distintos puntos del país, así como sindicatos, organizaciones civiles, licenciados de las Fuerzas Armadas y comités de autodefensas como las rondas campesinas.

Frente a la Fiscalía y el Palacio de Justicia, los asistentes marcharon a los gritos de “Castillo, cierra el Congreso” o “Congreso (es) basura como la dictadura”.



Por otro lado, también se desarrolló por el centro de la capital otra marcha en contra del presidente, con personas que lo acusan de corrupto con la presencia de organizaciones conservadoras como Con Mis Hijos No Te Metas.



“Quieren reunirse con la OEA, que lo hagan, pero desde acá les decimos que análisis con sesgo no es justicia”, señaló José Luis Gil, vocero de Reacciona Perú, uno de los grupos organizadores de la marcha. Añadió que la organización “no debe usar su sesgo ideológico político para evaluar al Perú, y si lo va a hacer, que lo evalúe de acuerdo con la evidencia de que es el jefe de una organización criminal según la Fiscalía peruana”.



El grupo de alto nivel de la OEA contó con la presencia de la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil, y del secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Tettamanti.



EFE.

Más noticias