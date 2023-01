Los manifestantes que reclaman la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, así como nuevas elecciones en el país convocaron a una huelga general este jueves, pero sobre todo a una gran concentración en Lima, donde convergieron miles de campesinos de los Andes en los últimos días.

Este miércoles, varios líderes de las manifestaciones afirmaron en una rueda de prensa que en su país no habrá "democracia ni paz" si Boluarte no renuncia a la jefatura del Estado.



El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del

Perú (CGTP), Gerónimo López, agregó que, así Boluarte renuncie al cargo, las manifestaciones continuarán si no se produce también un cambio en la mesa directiva del Congreso, que preside el conservador José Williams Zapata.



Boluarte no tiene vicepresidentes por lo que una renuncia suya implicaría que el presidente del Congreso asuma la jefatura del Estado por sucesión constitucional.



Durante la rueda de prensa, celebrada en la sede de la CGTP, los dirigentes insistieron en que este jueves se realizará "un paro nacional cívico-popular con movilizaciones pacíficas".



"Es una movilización justa, democrática, de ciudadanos que han llegado de las regiones y también de acá, de Lima, donde están exigiendo la renuncia inmediata de Dina Boluarte, convocatoria a nuevas elecciones este año 2023 y el cierre del Congreso (...). Es una huelga cívica popular nacional con movilizaciones pacíficas de organizaciones de diferentes regiones, evitando todo acto de vandalismo", agregó.



Las protestas dejan hasta ahora un saldo de 42 fallecidos. Foto: AFP

Perú vive intensas protestas desde que el 7 de diciembre fue destituido por el Congreso el presidente izquierdista Pedro Castillo y arrestado por un fallido golpe de Estado con el cual intentó cerrar el Parlamento, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.



En las protestas del miércoles, una mujer murió y otra persona resultó herida en enfrentamientos con las fuerzas del orden en la ciudad de Macusani, en la región sureña de Puno, donde también se reportó que la sede judicial y la comisaría fueron incendiadas.



Desde diciembre pasado, las protestas han dejado 42 manifestantes y un policía muerto, mientras que otras nueve personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras y manifestaciones.



Hasta ahora ha sido imposible conocer el alcance de la movilización de este jueves y cuántas personas llegaron a Lima, pese a los diversos anuncios que circulan.

Minuto a minuto de las protestas

Minuto a minuto 8:35 a. m. Defensoría hace llamado a la calma Tras conocerse la muerte de un manifestante durante las protestas del miércoles, la Defensoría del Pueblo de Perú emitió un comunicado en el que pidió que la policía no haga uso desproporcionado de la fuerza y solicitó a los ciudadanos protestar sin violencia.

whatsapp 8:30 a. m. Manifestantes ya bloquean vías Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, manifestantes peruanos bloquean la carretera Arequipa-Puno, al igual que las vías de Junín.

whatsapp 8 am. Policía refuerza seguridad Las autoridades de Lima, capital de Perú, refuerzan la seguridad en los exteriores del Congreso de la República y otras sedes del poder ante el temor de que sean atacadas en medio de las protestas citadas para este jueves.



El aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, también es resguardado por la policía. FACEBOOK

REDACCIÓN INTERNACIONAL Y AGENCIAS

