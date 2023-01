Las autoridades de Perú desplegaron un operativo de seguridad masivo en Lima ante la llegada de miles de habitantes de zonas rurales que tienen previsto protestar el jueves contra la presidenta del país, Dina Boluarte, en medio de un ambiente de tensión tras la muerte de un segundo manifestante en el sur del país.

La policía desplegó "11.800 efectivos en las calles para el control de disturbios, tenemos más de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas", aseguró el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabría.

"La policía esta en alerta máxima", agregó. El jueves se conoció la muerte de un segundo manifestante herido de bala horas antes en el tórax cuando se manifestaba en Macusani, región de Puno, informó a la AFP la Defensoría del Pueblo.



El miércoles una mujer murió también de un balazo en el marco de las protestas en Macusani, donde una turba quemó una comisaría y un local judicial. Estos dos decesos elevaron a 44 el total de fallecidos desde que estalló la crisis, el pasado siete de diciembre.



Agentes de policía fueron rescatados por un helicóptero durante el ataque a la comisaría, señaló el canal N de televisión, sin mostrar imágenes.



En las regiones de Puno, Huánuco, Tacna centenares de campesinos se movilizaron por las calles. En Lima, pequeñas marchas empezaron desde distintos puntos de cara a converger en un punto determinado de la capital para una marcha que debe recorrer unos 20 kms por la ciudad de 10 millones de habitantes.



El aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad del Perú, suspendió sus operaciones por seguridad. El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, también se suspendió, informó la compañía operadora.



'Tomar Lima'

Los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones.



"En Lima, la lucha tendrá más peso. Cuando nos reprimen en nuestras regiones, nadie lo menciona", aseguró Abdón Félix Flores, de 30 años, un campesino que se dice listo "a dar su vida".



Salió el domingo de Andahuaylas, epicentro de las manifestaciones en diciembre, para llegar a Lima el martes. Ha sido imposible conocer hasta el momento el alcance de la movilización y cuántas personas llegaron a Lima, pese a los diversos anuncios que circulan. Antes de que las muertes en Macusani, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) dio una conferencia de prensa.



"Las marchas continuarán. Todas las regiones del país han dicho que no regresarán a

su lugar de origen mientras no renuncie Dina Boluarte" dijo a la AFP Gerónimo López, líder sindical que convocó a la huelga.



"No habrá paz social. Hay un desborde social en el pueblo como nunca se ha visto, es el clamor del pueblo peruano", manifestó. Aunque el gobierno decretó el domingo un estado de emergencia por 30 días en Lima, Cuzco, Callao y Puno, el dirigente sindical precisó que los organizadores no solicitaron autorización para la concentración.



"No hay autorización de la policía, nunca se pide autorización para una manifestación social, no es una obligación que nos autoricen", aseguró, a pesar de que el estado de emergencia suspende las libertades de reunión y circulación, además de permitir la intervención del ejército para el mantenimiento del orden.



Las protestas dejan hasta ahora un saldo de 42 fallecidos. Foto: AFP

Perú vive intensas protestas desde que el 7 de diciembre fue destituido por el Congreso el presidente izquierdista Pedro Castillo y arrestado por un fallido golpe de Estado con el cual intentó cerrar el Parlamento, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.



En las protestas del miércoles, una mujer murió y otra persona resultó herida en enfrentamientos con las fuerzas del orden en la ciudad de Macusani, en la región sureña de Puno, donde también se reportó que la sede judicial y la comisaría fueron incendiadas.



Desde diciembre pasado, las protestas han dejado 44 manifestantes y un policía muerto, mientras que otras nueve personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras y manifestaciones.



Hasta ahora ha sido imposible conocer el alcance de la movilización de este jueves y cuántas personas llegaron a Lima, pese a los diversos anuncios que circulan.

Minuto a minuto de las protestas

Minuto a minuto 3:30 p. m. Bloqueos en 18 de 25 regiones de Perú Los bloqueos a raíz de las protestas antigubernamentales en Perú se han elevado este jueves a 127 puntos con tránsito interrumpido en 18 regiones del país, de un total de 25, según un organismo oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.



whatsapp 3 p. m. Cierran acceso por tren a Machu Picchu La ruta ferroviaria que conecta la estación de la ciudad de Ollantaytambo con el pueblo de Machu Picchu fue suspendida este jueves por la empresa

whatsapp 2:30 p. m. En Arequipa intentaron tomarse el aeropuerto Los protestantes trataron de irrumpir en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, rompiendo las vallas metálicas del perímetro del terminal aéreo, a lo que respondieron los agentes policiales con el lanzamiento de bombas lacrimógenas. FACEBOOK

"Tras las heridas graves falleció esta mañana Salomón Valenzuela al no resistir la operación en el hospital de Macusani", dijo a la AFP una fuente de la Defensoría del Pueblo. FACEBOOK

"Tenemos 11.800 efectivos policiales en las calles para el control de disturbios, tenemos más de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas", dijo el jefe de la Región Policial Lima, el general Víctor Zanabría. FACEBOOK

El aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, también es resguardado por la policía. FACEBOOK

REDACCIÓN INTERNACIONAL Y AGENCIAS

