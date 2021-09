La sigilosa presencia de Sendero Luminoso en la selva peruana

Sendero Luminoso ha establecido un orden criminal en los pueblos de Vizcatán del Ene, selva del Perú. Lo empezó a forjar hace 15 años, desde que este era un sector de cocales en expansión y aún no se formaban los centros poblados que más tarde lo definieron como distrito de la región Junín.

La ausencia del Estado ha permitido que la organización armada opere como propietaria de tierras, administradora de su propia justicia, recaudadora de pagos y como una fuerza de seguridad local solo en función de sus intereses, de acuerdo con el relato de comuneros entrevistados en la zona para este reportaje publicado por Convoca y CONNECTAS, autoridades y especialistas en temas de terrorismo.



Según el conteo que llevan algunos exdirigentes vecinales que han huido de Vizcatán del Ene por temor, durante los últimos 10 años Sendero ha asesinado a por lo menos 14 comuneros que rechazaban el sometimiento de sus pueblos o que eran acusados de cooperar con la Policía y el Ejército. Pero, como explica la Policía, algunas de estas víctimas no figuran en los registros oficiales, pues sus cuerpos no han sido encontrados.



Vizcatán del Ene está enclavado en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), uno de los territorios más inhóspitos y peligrosos del Perú, situado a un día en auto desde Lima. Este distrito agolpa cadenas de quebradas boscosas, ríos con crecidas violentas, y árboles que raspan los 60 metros. Los comuneros les dicen el monte; o el monte de donde vienen los ‘tíos’, cuando aluden a las columnas de Sendero Luminoso que emergen de estos parajes e irrumpen en sus pueblos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) sostiene que cualquier operación aquí entraña una dificultad y riesgo no comparable a la de otros puntos conflictivos del Perú.

Estos son los distritos peruanos con más hectáreas de hojas de coca. Foto: Devida. CONNECTAS

La abrupta geografía de Vizcatán del Ene ha sido determinante para que Sendero Luminoso haga de este territorio su bastión. Pero también para el negocio que ahí ha cimentado producto de su relación con las mafias de narcotráfico. Según el jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro), Edi Benites, el grupo armado custodia los laboratorios y el tránsito de la droga en la zona a cambio de cuantiosos pagos que impone a las redes de la droga. “Aquí es donde estas mafias se sienten más seguras y protegidas”.



El último reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), indica que el Perú alberga 54.655 hectáreas de hoja de coca, de las cuales 26.028 hectáreas están en el Vraem. Se trata del sector con más plantaciones de coca y donde se elabora la mayor cantidad de clorhidrato de cocaína en este país.



Perú es el segundo país con más sembríos de hoja de coca en el mundo después de Colombia, que tiene 154.000 hectáreas, y también el segundo productor de cocaína a nivel mundial con 513 toneladas anuales de clorhidrato de cocaína.



Sendero Luminoso fue el grupo subversivo más sanguinario que ha existido en el Perú. Su historia podría dividirse en tres etapas marcadas. La primera empezó en 1980 y estuvo enfocada en la conquista del poder a través de la lucha armada y la destrucción de las instituciones del Estado.

Abimael Guzmán, encarcelado, el día que fue presentado a la prensa en 1992. Foto: Jaime Razuri. AFP

A la captura del cabecilla, Abimael Guzmán, en septiembre de 1992, Sendero Luminoso sufrió una escisión; de un lado quedaron los partidarios del acuerdo de paz que Guzmán firmó con el gobierno peruano y, de otro, una facción que continuó su lucha en zonas de selva que ahora hacen parte del Vraem. Este remanente, dirigido por Óscar Ramírez Durand, alias ‘Feliciano’, inició una segunda etapa de Sendero Luminoso. Las incursiones abarcaron entonces pueblos indígenas y ya no solo apuntaron al sometimiento mediante matanzas, sino también a secuestros masivos.



El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó la etapa más cruda del terrorismo en el Perú, reveló que Sendero Luminoso asesinó a más de 37.000 personas entre 1980 y el 2000.



Con la caída de ‘Feliciano’, Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, y su hermano Jorge, alias ‘Raúl’, asumieron como líderes de la facción que había recalado en el Vraem. Ahí comenzó un tercer periodo. El especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, dijo para este informe que, desde aquel momento, el grupo se instaló en un área de selva tupida y amplias extensiones de coca, entonces solo conocida como Vizcatán.



Fue allí, explica Antezana, donde los Quispe Palomino empezaron a extorsionar a redes de narcotráfico. Luego, en una relación definida con las mafias, ‘José’ destinó sus columnas al resguardo de laboratorios de cocaína y de los jóvenes que trasladaban a pie cargamentos de droga (‘mochileros’).



Los Quispe Palomino repudiaron la rendición de Guzmán y se autodenominaron el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el 2018. “Lo que los moviliza ya no es una ideología sino el dinero. ‘José’ carecía de una verdadera estrategia de poder”, opina Antezana.



La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) calcula que unos 400 hombres y mujeres están bajo el mando de los Quispe Palomino en el Vraem. La fuerza principal, conformada por 30 miembros y columnas de 10 o 12 integrantes permanecen en Vizcatán del Ene.



La columna irrumpe en las comunidades y realiza una suerte de censo para saber quiénes ocupan cada terreno, qué vecinos han llegado, qué medios de comunicación tienen y quiénes los visitan. Luego emiten sus disposiciones y, si alguien se opone o decide reportarlo ante las autoridades, es expulsado o asesinado, según detalla el general Óscar Arriola, director de la Dircote.



“Esto ha conllevado a que las familias que han perdido sus tierras se desplacen”, asegura. “Cuando Sendero duda de uno, es casi seguro que lo va a asesinar. Lo hace ante la mínima sospecha de que alguien cooperará en las investigaciones de las fuerzas del orden”.

Justicia criminal

Octavia, una mujer de 51 años, realizó la primera llamada de alerta a la policía de Ayacucho, poco después de la 1 p.m. del 23 de marzo de 2021. En el centro poblado Huarcatán, donde vive, una columna de Sendero Luminoso se había llevado a rastras al campesino Pedro Ccoriñaupa, de 80 años, y a Alipio, su hijo de 17. En la casa del anciano dejaron una nota: “Así van a morir miserablemente todos los soplones”.



La hijastra del campesino, Yolanda Canchanya, y su hija Reyna, de 15 años, corrieron detrás del grupo armado implorando que sus familiares fueran liberados. La madrugada siguiente, una comitiva de comuneros halló los cuerpos de Pedro y Alipio en el cerro Tambiacocha, y un día después los de Yolanda y Reyna, a medio kilómetro, en la quebrada Valdivia. Los cuatro habían sido torturados, asfixiados y asesinados con balazos a quemarropa.



El general Óscar Arriola explica que Huarcatán está en la ruta por donde circula la droga que sale desde Vizcatán del Ene, en la selva de Junín, hacia Ayacucho. La de Huarcatán es la mayor matanza cometida por la organización de los Quispe Palomino desde que se instaló en el Vraem. Pedro Ccoriñaupa y Alipio estaban en la mira de Sendero desde noviembre del 2020, cuando el anciano denunció el secuestro de su hijo Teófilo a manos del grupo armado.



Esta es la forma como Sendero Luminoso imparte su propia justicia en las comunidades del Vraem. Los campesinos del Vizcatán del Ene sostienen para este reportaje que, además de la ausencia del Estado, el complicadísimo acceso a las instituciones oficiales ha generado esta crisis que permite a la organización armada castigar, expulsar o cometer asesinatos selectivos para asentar su dominio. La Dirección contra el Terrorismo tiene registrados 40 aniquilamientos a manos de Sendero Luminoso en diversos sectores del Vraem durante los 10 últimos años.

En los pueblos de Viscatán del Ene la mayoría de cocales están bajo el resguardo de Sendero Luminoso. “El grupo armado les garantiza el funcionamiento de sus chacras, y hay gente que paga de buena gana por esa seguridad. Existe una relación bastante utilitaria. El que entra a sembrar coca en estas zonas va a tener plata, pero debe pagar por la seguridad que tendrá”, explica.



La única vez que el Estado peruano intentó erradicar cultivos de hoja de coca en el Vraem fue en octubre del 2019. Aquella vez hubo apenas una supresión de 60 hectáreas en el norte del valle, pero una seguidilla de protestas truncaron la operación. Desde entonces no se han anunciado nuevos planes de erradicación en el Vraem, el sector de mayor extensión de sembríos de coca en este país. La policía calcula que el 95% de la hoja de coca que se cultiva en este valle se usa para la producción de clorhidrato de cocaína.



La seguridad destinada a los cultivos de coca es solo una extensión de la actividad fundamental de Sendero Luminoso en el Vraem: el resguardo de las zonas donde se produce y transita la droga. El general Óscar Arriola aproxima que un 33 por ciento de la droga elaborada en el Vraem circula por Vizcatán del Ene y es controlada por Sendero Luminoso. De los laboratorios que hay en este distrito parten diversos caminos agrestes que conducen a tres de las 12 grandes rutas de la droga, en la selva peruana, identificadas por la Dirandro.



Los cargamentos de cocaína salen de los laboratorios y son transportados por cuadrillas de jóvenes conocidos como ‘mochileros’. Cada uno lleva un máximo de 12 kilos hasta dejarlos en botes o camiones que seguirán las rutas. Las investigaciones de la Dirandro han determinado que una columna, al mando de alias ‘Chato Mendoza’, forma anillos de seguridad en el trayecto que siguen los ‘mochileros’ para prevenirlos de asaltos y disuadir eventuales patrullajes de las fuerzas del orden. Horas antes de cada recorrido, Sendero Luminoso hace una evaluación previa de los lugares de paso.



Abel es un ‘mochilero’ que operó por ocho años para una red de narcotráfico peruana. En el cocal donde ahora trabaja, cuenta que su función también consistía en captar comuneros para que fingieran ser informantes voluntarios y llevaran a la policía datos falsos sobre lugares de elaboración de cocaína. El objetivo era despistar a las autoridades o poner a las patrullas en la mira de Sendero Luminoso.



La Dircote sostiene que un 95% de los atentados de Sendero Luminoso son a solicitud de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. En los últimos 20 años, 134 militares y 45 policías han fallecido en el Vraem a manos de las columnas dirigidas por los hermanos Quispe Palomino, de acuerdo con el conteo pormenorizado que lleva el especialista Pedro Yaranga.



Antes del brote de la pandemia en el Perú, Sendero Luminoso emitió el documento titulado 'Contra la política oportunista de independizarse del partido'; una exhortación de los Quispe Palomino a reestructurar sus filas e intensificar sus ataques contra la Policía y el Ejército. A partir de entonces, ya en pandemia, el grupo armado asesinó a ocho agentes de las fuerzas del orden en enfrentamientos y emboscadas dentro del Vraem. El último ocurrió en diciembre, en Vizcatán del Ene. Un mes después, en enero del 2021, Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’, número 2 de Sendero Luminoso, murió a causa de una insuficiencia renal, agravada por un disparo, como se confirmó a finales de marzo.



La guerra en el corazón del Vraem es de baja intensidad. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señala que el relevo de mandos en el grupo armado es muy complicado y eso lo llevará a su extinción. No considera a Sendero Luminoso una amenaza para este país en la magnitud que sí lo es el narcotráfico, aunque ambas operen en colusión perversa. En el último quinquenio, las estrategias para reducir los cultivos de coca no han dado resultado. O el resultado, más bien, fue el incremento de 8 mil hectáreas en el Vraem. A pesar de este fracaso, se trata de un problema para el que no parece existir una estrategia nacional.



Abel, el ‘mochilero’ que operó bajo el resguardo de Sendero, cruza su cocal, y con el índice derecho señala el horizonte lleno de plantaciones: “Si hay laboratorios de cocaína, los ‘tíos’ van a seguir. Allá está el mío”, dice. Ahora, él también tiene una poza para la elaboración de droga.



* Este reportaje fue realizado por Enrique Vera para Convoca y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

ENRIQUE VERA