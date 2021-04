Joven perdió a 13 familiares por covid-19 y su padre está contagiado

Una joven que reside en Pisco, Perú, narró que ha perdido a 13 familiares a raíz del covid-19. La mujer detalló que en todos los casos sus seres queridos perdieron la vida en el hospital San Juan de Dios.

En diálogo con el noticiero 'Buenos Días al Perú', Helen Yáñez detalló que los centros médicos de Pisco no cuentan con camas de alto flujo o UCI para salvar a los pacientes infectados. “Yo tengo 13 familiares fallecidos. El último fue mi abuelo de 74 años. Cuando él falleció me llamaron a las 10.00 a. m., muchas horas después de su deceso. La mayoría de pacientes muere así porque no hay camas”, indicó la mujer.



“En el caso de mi tía, ella estaba saturando con 70, se estaba ahogando y tuve que hacer un escándalo para que la pudieran pasar a una cama UCI”, agregó. Además pidió una cama UCI para su padre, quien está internado por covid-19. Indicó que su diagnóstico es reservado pero confiesa que cuando le han dicho eso es porque el paciente "no está reaccionando al tratamiento".

La mujer, en medio de la desesperación por la situación que está viviendo, denunció que el personal de la salud está agotado y que el trato con los pacientes no es el más adecuado. También se quejó de que los hospitales no cuentan con las máquinas ni los medicamentos necesarios para atender a las personas que se han contagiado con el virus.

Perú: joven pierde a 13 miembros de su familia por covid-19 Perú: joven pierde a 13 miembros de su familia por covid-19. Video en el que la joven relata su drama. Foto: Buenos días al Perú

De acuerdo con medios internacionales, Perú registró el domingo pasado la cifra de muertes más altas registradas por la pandemia: 433, un número muy cercano al que registró Colombia este martes 21 de abril cuando el Ministerio de Salud informó de 429 fallecimientos.



De acuerdo con las autoridades sanitarias del vecino país, hasta el momento van 1.719.088 contagios y 57.954 muertes. Respecto a la ocupación de UCI, de las 2.682 camas, 2.580 están ocupadas.

