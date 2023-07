El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció este martes que se abrirá una indagación por un presunto plagio académico cometido por la presidenta Dina Boluarte, que fue denunciado el domingo en una investigación periodística del canal Latina.



(Le recomendamos: ¿Por qué Nicolás Maduro se quiere deshacer del Partido Comunista de Venezuela?)



"Esta denuncia, como todas las que han ocurrido en nuestra gestión, va a ser investigada. Debo precisar y reiterar la honestidad y la siempre conducta ética de la presidenta que está fuera de toda discusión", afirmó Otárola a los medios de comunicación.



(Puede leer: ¿Por qué el Gobierno de Brasil pidió analizar un discurso del hijo de Jair Bolsonaro?)

Añadió que el Gobierno ha visto "con atención esta denuncia periodística" y que, "en su momento", expresarán "lo conveniente".



Este domingo, el programa dominical Punto Final reveló que, según su investigación, la presidenta y otros siete autores escribieron un libro en 2004, cuyo contenido es plagio en un 55 % y cuyo nombre es "El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario".



(Lea también: Cuba rechaza presencia de un submarino nuclear de Estados Unidos en bahía de Guantánamo)

Debo precisar y reiterar la honestidad y la siempre conducta ética de la presidenta que está fuera de toda discusión. FACEBOOK

TWITTER

El equipo periodístico del programa escaneó las páginas y las sometió al escrutinio del software antiplagio Turnitin, y el resultado arroja una coincidencia con textos precedentes en más de la mitad de su contenido que los autores no citan ni refieren en el libro.



El programa detalló que Boluarte incluyó esta publicación en su curriculum vitae cuando se presentó en 2007 para asumir un cargo público en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pero años más tarde lo eliminó de su trayectoria laboral.



(Además: Yamil Bukele: El hermano colombiano del presidente Bukele)



"La Unidad de Investigación de Latina Noticias identificó el libro. Lo revisó a detalle de manera automática, y manual, durante el último mes, para dar con un resultado abrumador: que el 55 % de su contenido, proviene de fuente no citada", sostuvo el jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, Cristopher Acosta.



El reportaje mostró que la citada herramienta digital Turnitin permitió obtener las fuentes originales del libro, tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, que no fueron citados.



(Lea también: Mas de 40.000 niños cruzaron selva del Darién rumbo a Estados Unidos: informe panameño)



Por el momento, la presidenta no ha hecho referencia a la investigación.



Por su parte, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, indicó que la presidenta está dispuesta "permanentemente" a permitir que se realicen las investigaciones pertinentes y deseó que esta situación sea aclarada lo antes posible.

EFE