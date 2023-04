Según el informe de las autoridades peruanas, este hombre se disfrazó como una estudiante del centro educativo y se escondió dentro del baño de mujeres, presuntamente para grabar a las niñas que acudían a este espacio.



El hombre aprovechó su baja estatura y consiguió las prendas correspondientes para "pasar desapercibido", sin embargo, fue descubierto por la subdirectora de la institución quien ingresó a los baños y se percató de la situación.



Luego de comunicarlo ante las autoridades correspondientes, el hombre fue capturado por la policía de dicho país, pero al ser sacado del colegio, algunos padres de familia intentaron agredirlo.



Este hombre logró ser identificado como Walter César Solís Calero de 42 años, el caso quedó en manos de un fiscal del Ministerio Público quien realizará las investigaciones sobre lo que pretendía este hombre.



Un sujeto de más de 40 años se viste con uniforme escolar y entra a colegios en #Huancayo para tomar fotos a niñas en el baño.



¿Qué dirán los que piensan que autopercibirse niña o niño es correcto y normal?#WokeCulture pic.twitter.com/NHy6zWVmhM — Lady Maria (@LadyMariaXs) April 20, 2023

El comandante Erick Acosta de la comisaría de Huancayo, Perú manifestó a los medios locales:



“Esta es una situación muy compleja y lo que se quiere es que se establezca una responsabilidad penal [...] Estaría incurso en los delitos contra la intimidad personal, contra el pudor porque fue visto saliendo de los servicios higiénicos de las niñas”.



Este hombre fue capturado y puesto a disposición de las autoridades, los padres de familia piden que no quede en libertad: "Ya tenemos miedo que nuestras niñas vayan al colegio, si no se han dado cuenta cuando ingresó vestido con el yamper, el saco característico de la institución. La policía tiene detenido a un padre de familia y no es justo, queremos que lo liberen”, manifestó uno de los acudientes.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS