La propuesta de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, de adelantar las elecciones generales a abril de 2024 no ha servido para aplacar las protestas que exigen su renuncia y en las que ya han muerto 7 manifestantes y 130 policías han resultado heridos.

"Interpretando la voluntad de la ciudadanía (...) he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024", dijo Boluarte en un mensaje a nación difundido por televisión en los primeros minutos del lunes.



La propuesta implica recortar en dos años su mandato, pese a que en un primer momento Boluarte afirmó que tenía la intención de completar el periodo presidencial, previsto hasta el 2026.



Sin embargo, la iniciativa no recibió la acogida esperada y amenaza a Boluarte con tener que salir del cargo incluso antes de las elecciones que propone realizar en 2024.



Dina Boluarte debe anunciar su gabinete de ministros este jueves. Foto: EFE

El futuro de Boluarte

Y es que la propuesta de Boluarte de adelantar las elecciones generales a abril de 2024 deberá recorrer primero un largo camino legal que puede tardar hasta 16 meses, advirtieron analistas a la AFP.



Recortar mandatos populares, como el presidencial y legislativo, requiere la aprobación de una reforma constitucional e incluso de un referéndum, según las leyes peruanas.



Una tarea que se anuncia difícil para el frágil gobierno de Boluarte, que asumió el poder el miércoles pasado tras el autogolpe fallido, la destitución y la detención del expresidente Pedro Castillo, y que carece de bancada parlamentaria.



"Ella no puede convocar a elecciones inmediatas porque de acuerdo a la Constitución, tienen que realizarse (cada cinco años) en 2026", dijo a la AFP el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez.



"La reforma constitucional es obligatoria porque la regla es respetar los plazos del mandato de cinco años que señala la Constitución para el presidente y el Congreso", indicó a la AFP el jurista Roberto Pereira.



Los obstáculos sin embargo se pueden reducir en el tiempo, y existen precedentes recientes. "Por esa razón (Dina Boluarte) planteó elecciones en abril de 2024, para poder hacer las reformas", acota el constitucionalista Alvarez.

Las protestas ya dejan siete fallecidos. Foto: AFP

La Constitución establece dos caminos: aprobar reformas con la mitad más uno del voto de los 130 congresistas más un referéndum, o el voto de dos tercios del número legal de congresistas en dos legislaturas ordinarias, sin necesidad de un plebiscito.



Todo depende en esta coyuntura de la voluntad política del Congreso, dominado por la derecha y reacia a recortar su mandato que vence en julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo.



"Es muy dificil realizar las elecciones si se dan los plazos como están en la ley, poder hacer una elección antes de unos ocho meses", señaló a la AFP Eduardo Dargent, politólogo y profesor en la Pontificia Universidad Católica.



Boluarte tiene un camino alternativo si la presión social aumenta y las protestas no cesan: renunciar a su cargo para dar paso a la presidencia al jefe del Congreso, quien debe convocar a elecciones en un plazo mínimo de seis meses.



"No me sorprendería que la realidad la obligue a recortar aún más su mandato o a dejar la presidencia y que sea el Congreso el que acorte los plazos", dice Dargent.



Cuando el Congreso destituyó a Alberto Fujimori en el año 2000 "la única solución fue aprobar una reforma constitucional que estableció una disposición transitoria válida solo para ese caso", según Alvarez.

*Con información de AFP

