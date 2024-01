Fiscalía de Perú acusa al expresidente Martín Vizcarra de liderar red de corrupción

La Fiscalía de Perú confirmó este martes que investiga al expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) como presunto líder de una red criminal denominada "Los intocables de la corrupción", cinco de cuyos posibles miembros fueron detenidos por la Policía y el Ministerio Público.

"Ellos pertenecerían a la presunta organización criminal 'Los intocables de la corrupción', que estaría liderada por Martín Vizcarra, y habrían ejecutado actos de corrupción, entre marzo de 2018 y diciembre de 2020, para copar puestos con fines ilícitos", señaló la Fiscalía en un mensaje publicado en la red social X.



Añadió que la operación está a cargo del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), integrado por fiscales y agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP), liderado por la fiscal Marita Barreto.



La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial José Luis Quispe e incluyó el allanamiento de once domicilios y la incautación de seis bienes muebles e inmuebles en Lima y la ciudad sureña de Moquegua, de la que es oriundo Vizcarra.



Previamente, el general Óscar Arriola, jefe de Estado Mayor de la PNP, confirmó que tres de los detenidos fueron funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que la operación aún es reservada y no se puede ofrecer mayor información.

Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, integrado por fiscales y agentes de la PNP, liderado por la fiscal Marita Barreto, ejecuta la detención preliminar de Carlos Revilla Loayza, Hugo Meneses Cornejo, Juan Enciso Torres y Alcides Villafuerte Vizcarra. pic.twitter.com/IOizYkW6gw — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 30, 2024

Medios locales informaron que entre los arrestados estuvo Carlos Revilla, quien fue jefe de Provías Descentralizado (PVD), un organismo del MTC, durante el gobierno de Vizcarra, así como otro ex alto funcionario, dos miembros de comités de licitaciones y un empresario.



El Canal N de televisión publicó el documento con la declaración de un colaborador de la justicia que afirmó que Vizcarra y su esposa están vinculados con una presunta red de entrega de sobornos.



En respuesta, el exgobernante declaró en la emisora Radio Exitosa que esta acusación es una "patraña" que busca perjudicarlo políticamente.



El expresidente de Perú Martín Vizcarra. Foto: Andrés Valle. Presidencia de Perú. AFP

"Yo no tengo duda que en muy corto tiempo esta patraña se va a caer, que el único objetivo que tiene es hacer daño a mi persona porque me tienen a mí como rival político de cuidado", señaló.



Vizcarra agregó que confía en que "estas investigaciones van a llegar a la verdad" y dijo que no va "a permitir de ninguna manera" que continúen las acusaciones de que recibió sobornos.

En este caso, el Eficcop investiga tres contrataciones que otorgó PVD durante la gestión de Revilla, por un monto total superior a los 274 millones de soles (71,9 millones de dólares o 66,3 millones de euros).



Tras conocerse la operación, el MTC señaló en un comunicado que "rechaza tajantemente todo acto de corrupción" y ha dispuesto que "todas las dependencias involucradas brinden las facilidades" al Eficcop y la Diviac para el recojo de información.



Anunció, además, que Provías Descentralizado ha sido declarado en una "reorganización integral".

EFE