La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.



El documento, al que tuvo acceso EFE, señala a Castillo como "presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión" y, "alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional- Conspiración".



Además, acusa al exmandatario, actualmente detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.



La denuncia también incluye a los exministros de Estado, Betssy Chávez (premier), Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez como presuntos coautores de estos graves delitos.



Cabe indicar que la madrugada de este lunes el pleno del Congreso peruano aprobó levantar la inmunidad con la que cuenta Pedro Castillo, como parte de sus prerrogativas como exmandatario.



La decisión se tomó por 67 votos a favor, en una sesión que estuvo llena de incidentes y que se extendió hasta la madrugada del lunes pese a iniciarse a las 5 de la tarde del domingo.



En concreto, el pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Resolución del Congreso que levanta la prerrogativa de antejuicio político al ciudadano Pedro Castillo por la comisión flagrante de delitos y declara haber lugar a la formación de causa penal.



Por su parte, el abogado Miguel Pérez Arroyo, defensor del expresidente peruano, afirmó este lunes que en el Congreso "se están violentando" los derechos del exgobernante, quien permanece detenido desde el pasado miércoles tras ser destituido por el Legislativo después de ser acusado de intentar dar un golpe de Estado.



Pérez Arroyo declaró al Canal N que el Congreso "está subsanando errores y vacíos cometidos desde el inicio" del proceso de destitución de Castillo.



El abogado aseguró que el Legislativo también levantó durante la madrugada de este lunes la inmunidad de Castillo "cuando no se le había pedido todavía" esa medida y enfatizó que, con decisiones de ese tipo, "se están violentando derechos, procedimientos".

Cientos de manifestantes, a favor de Pedro Castillo y en contra del Congreso. Foto: EFE

"No estamos procesando a cualquier persona, sino a un expresidente de la República, desde el punto de vista penal se debe tener más cuidado", enfatizó.



Por ese motivo, consideró que esas decisiones no van "a tener valor desde la perspectiva legal y constitucional" y también acusó a la Fiscalía de estar "cometiendo varios errores" al presuntamente no cumplir "con todas la garantías que contempla la ley". Confirmó que va a cuestionar legalmente esas medidas, aunque declinó adelantar su estrategia de defensa.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y El Comercio (Perú) / GDA