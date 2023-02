No paran las críticas en Perú contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por cuenta de sus declaraciones sobre la crisis que se vive en el país desde el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y el posterior ascenso de Dina Boluarte.



El martes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano pidió declarar al presidente 'persona non grata' tras comparar a la Policía Nacional del Perú con los nazis. Y este jueves, la excandidata presidencial Keiko Fujimori pidió al presidente no entrometerse en la política de su país.



“Le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar al terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país", afirmó.



El presidente Gustavo Petro defendió en múltiples ocasiones a Pedro Castillo. Foto: EFE

El editorial contra Petro



Pero las críticas por las declaraciones de Petro no se detienen. Este jueves, el diario peruano El Comercio dedicó su editorial al presidente de Colombia y afirmó que el mandatario “no se cansa de difundir bulos (noticias falsas) sobre el golpe de Castillo y sus consecuencias”.



En su editorial, El Comercio asegura que en su declaración, en la que dijo que “en el Perú (la policía) marchan como nazis contra su propio pueblo”, Petro compara el “restablecimiento del orden” que ha adelantado el gobierno de Dina Boluarte con los atropellos ocurridos por las tropas “del dictador Adolf Hitler en Alemania”.



“¿Es que acaso es “nazi” ejercer la autoridad que la Constitución le confiere al Gobierno ante partidas vandálicas que bloquean, destruyen e incendian propiedad pública y privada? ¿Qué habría sido lo democrático? ¿Dejarlos arrasar comisarías, aeropuertos, comercios y locales del Ministerio Público o el Poder Judicial? Como es obvio, no”, se lee en el texto.



El Comercio señala, no obstante, que la declaración sobre la policía no es la primera “noticia falsa” o “bulo” que difunde el mandatario colombiano desde que se desató la crisis en esta nación andina y recuerda, por ejemplo, que un día después del intento de golpe de Estado Petro defendió a Castillo y aseguró que era un presidente de elección popular que fue arrinconado desde que asumió el poder.



Al respecto, el diario indica: “El supuesto “arrinconamiento” del exgobernante por parte del Congreso, el Ministerio Público y la prensa independiente consistió en poner en evidencia sus permanentes vínculos con la corrupción y los temerarios nombramientos en la administración pública con los que estaba minando la incipiente institucionalidad de nuestro Estado”.



El periódico de Lima reitera que la salida del presidente nunca tuvo que ver con un ataque por ser profesor o por venir de una provincia del Perú, sino con sus actos de corrupción y sus ataques a la institucionalidad del país.

Manifestaciones en el Péru, que comenzaron el 7 de diciembre. Foto: AFP

El diario recuerda que Petro también aseguró en diciembre pasado que Castillo fue destituido y puesto en prisión de manera ilegal, “ignorando que ese expresidente cumple 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, mientras es investigado por la fiscalía”.



Además, escribe que las declaraciones de Petro constituyen una “colección de patrañas” que han dificultado las relaciones entre Colombia y Perú en los últimos días.



Pero aseguran, además, que se trata de declaraciones que ponen en evidencia que los extremos son capaces de defender a sus “cómplices” para empujar sus intereses ideológicos a nivel regional.



“Una colección, en suma, de patrañas que han enrarecido las relaciones entre Colombia y el Perú, pero que, sobre todo, revelan los extremos a los que son capaces de llegar los cómplices internacionales del atentado contra la Constitución que ensayó Pedro Castillo con tal de empujar la ficha de sus intereses políticos e ideológicos en el continente”, se lee en el editorial.



Y es que no es la primera vez que el líder del gobierno colombiano es acusado de injerencia en Perú. En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su "enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia" de

Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.



El Parlamento peruano también aprobó ya a fines del año pasado una moción en rechazo a "los constantes actos de intromisión en los asuntos internos" del país por parte de Petro y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO