La manifestación convocada en el centro de Lima este martes contra el toque de queda decretado por el presidente de Perú, Pedro Castillo, derivó en el ataque a una sede del Poder Judicial y altercados violentos que provocaron heridos y destrozos en el centro de la capital.



La marcha pacífica que pedía el fin del toque de queda (ordenado para frenar un paro de transportistas) y de la gestión de Castillo acabó con la avenida Abancay, cerca del Parlamento, convertida en un campo de batalla que enfrentaba a manifestantes contra la Policía Nacional del Perú (PNP).



La presidenta de la Corte Suprema y del Poder Judicial del Perú, Elvia Barrios, confirmó en Canal N que las puertas de la Corte Superior de Justicia de la capital fueron destrozadas por parte de los manifestantes quienes también intentaron prender fuego a parte del mobiliario.



Tras destrozar la fachada de la institución judicial, esta fue saqueada y algunos asaltantes se llevaron ordenadores, material informático y documentos, según pudo comprobar Efe.



Durante la marcha, parte de los manifestantes intentaron llegar al Palacio de Gobierno, acceso bloqueado por la Policía, lo que provocó los primeros momentos de tensión entre las dos partes que derivaron en lanzamientos de bombas de gas lacrimógeno por parte de los agentes, lo que fue respondido por el lanzamiento de piedras a la policía e incluso a la prensa.



Manifestaciones a las afueras de la sede de la Corte Suprema, en Lima (Perú). Foto: EFE

Las fuerzas del orden no intervinieron en algunos de los altercados, como para apagar las hogueras e incendios de mobiliario urbano consumados por algunos manifestantes, sino que se acercaron a pedir a los violentos que cesaran su actitud.



La Policía no tuvo éxito en sus intentos de diálogo y los manifestantes más violentos continuaron atacando edificios en la zona. Unos 25 policías peruanos resultaron heridos, informó el gobierno.



"Alrededor de 25 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos por los hechos de violencia protagonizados por un grupo de personas durante las manifestaciones" en el centro de Lima, dijo el ministerio del Interior en un comunicado.



✅ El titular del #Mininter supervisó la atención a los agentes, a quienes felicitó por su abnegada labor para mantener el orden público.

📄 También anunció se denunciará ante la @FiscaliaPeru a quienes protagonizaron hechos de violencia.

🗞 Ver nota: https://t.co/bdlAnmpD3R pic.twitter.com/DZIvYAjiT1 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 6, 2022

Tras vivir el crispado ambiente, la protesta pacífica se desplazó al lugar del origen, la plaza San Martín, donde miles de personas permanecieron hasta la noche y exigieron que Castillo acabe su mandato.



Pero al final de la jornada, los asaltantes llegaron a la citada plaza y rompieron las lunas del Banco Continental de Perú, saquearon un supermercado y, según pudo corroborar Efe, se llevaron botellas de licor.



Este el primer saqueo en Lima en los ocho días que dura el paro de transporte, ya que durante la semana se registraron asaltos menores en otras regiones del país como Ica o Trujillo.



También son los primeros actos violentos desde el inicio de la protesta que, hasta ahora, no había tenido prácticamente eco en la capital o en su vecina provincia de Callao.



Todo ocurrió mientras Castillo sostenía una reunión con los líderes opositores que controlan el Congreso. Allí, el mandatario izquierdista anunció el fin del toque de queda diurno que había decretado para este martes con el fin de contener protestas por el alza de precios de los combustibles y alimentos.



EFE y AFP