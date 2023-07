La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ofrecerá este viernes el tradicional discurso que los mandatarios deben pronunciar en el Congreso en el marco de las actividades oficiales del día de la independencia del país.

A las 11:00 hora local, Boluarte pronunciará su discurso en el Congreso, en el que es tradicional escuchar un balance de la gestión del Ejecutivo, que, en el caso de Boluarte, será desde que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022.



Ese día, el exmandatario Pedro Castillo dio un fallido autogolpe de Estado, tras el que fue destituido por el Congreso.



(Lea también: Fiestas patrias del Perú: historia de las celebraciones de este 28 de julio)



Además, está previsto que en estas palabras anuncie medidas sociales y económicas para los próximos meses, y son esperadas sus referencias a las protestas antigubernamentales que sacudieron Perú diciembre y los primeros meses de 2023.



Según fuentes consultadas por el diario local El Comercio, Boluarte comenzará con un balance de cómo encontró el país tras la salida de Pedro Castillo, que completaba apenas año y medio al frente del cargo. Y, posteriormente, hará un balance por "ejes transversales".

#FiestasPatrias | En el Día de la Patria y, ante la presencia inmortal de nuestros grandes héroes, la presidenta de la república, Dina Boluarte, se prepara para iniciar las actividades oficiales con motivo del 202 aniversario de Independencia Nacional. 🇵🇪#28dejulio pic.twitter.com/dNtQFgt3gE — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 28, 2023

El analista político Enrique Castillo le dijo a El Comercio que el eje principal de la presentación de Boluarte Zegarra en el hemiciclo del Parlamento, a donde no va desde el 7 de diciembre, cuando juró como mandataria tras la vacancia de Pedro Castillo; debe ser “la estabilidad política”. ¿La razón? El país aún no sabe si continuará hasta el 2026 o no.



“Ella llega muy debilitada, porque la población no ha encontrado en su figura ni liderazgo ni capacidad de gestión. No ha sido capaz de lograr una estabilidad política que le diera al país la posibilidad de no pensar en una eventual vacancia presidencial ni en el adelanto de elecciones generales. Siempre está la pregunta, ¿llegará al 2026?”, dijo a El Comercio.



(Puede leer: ¿Por qué en el Congreso de EE. UU. algunos piensan que Petro es un malagradecido?)

Ella llega muy debilitada, porque la población no ha encontrado en su figura ni liderazgo ni capacidad de gestión FACEBOOK

TWITTER

El discurso de Boluarte ocurre en un clima de protestas antigubernamentales que retornó a Perú esta semana. Los manifestantes exigen nuevamente la renuncia de la mandataria y el cierre del Congreso.



Diversas organizaciones sociales, juveniles y sindicatos, de hecho, anunciaron una intensa jornada de protestas para este viernes.



"Si la señora Dina (Boluarte) no renuncia, si no se cierra el Congreso, la lucha va a continuar", afirmó este jueves la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) en una conferencia de prensa convocada para informar sobre los detalles y causas de la manifestación de este viernes en Lima.

Facebook Twitter Linkedin

Manifestantes protestaron frente a la sede del Congreso esta semana en Lima (Perú). Foto: EFE

Tanto este colectivo como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor sindicato del país, convocaron, a partir de las 8:00 de la mañana, en la Plaza Dos de Mayo, a la "Marcha Nacional" contra la "dictadura asesina y corrupta".



El jueves, la Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que detalló que hay nueve puntos de bloqueo de caminos en siete provincias de la región altiplánica de Puno, en la frontera con Bolivia.



(Siga leyendo: Este es el colombiano condenado a 27 años por traficar con fentanilo en Estados Unidos)



Las concentraciones y marchas se produjeron este jueves en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Lima y Puno, donde la provincia de El Collao acató una paralización parcial de actividades.



En la ciudad capital, cientos de personas marcharon en la tarde del jueves por el centro histórico para llegar hasta el Congreso, pero la Policía Nacional les impidió el paso hacia la avenida Abancay, donde se encuentra el palacio legislativo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con EFE y El Comercio (GDA)