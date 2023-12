Perú: ¿cuándo habrá una decisión sobre la posible excarcelación de Alberto Fujimori?

Un tribunal de la región peruana de Ica (sur) recibió este jueves el expediente de un habeas corpus que solicita la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y resolverá el caso "dentro del plazo solicitado", informó el Poder Judicial.



"En horas de la mañana de hoy, el Poder Judicial, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Ica, recibió 990 folios del expediente del caso Alberto Fujimori, los cuales serán debidamente notificados para su evaluación correspondiente", señaló un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).

El Poder Judicial precisó que "el juzgado está a cargo del magistrado Vicente Fernández Tapia, quien resolverá el caso dentro del plazo solicitado", que no especificó, aunque medios locales señalaron que debe ser menor a 24 horas.



El expediente llegó horas después de que el Ejecutivo peruano ratificó que está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, en referencia a una decisión del Tribunal Constitucional (TC) que puede permitir la restitución del indulto otorgado en 2017 a Fujimori por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.



En un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó este miércoles que el juez constitucional de ejecución deberá "expedir la disposición que corresponda, en el marco de su autonomía jurisdiccional".

Facebook Twitter Linkedin

Alberto Fujimori Foto: Jaime Razuri. AFP

Este mensaje fue emitido luego de que el presidente del TC, Francisco Morales, aseguró que las autoridades "deben proceder a la excarcelación inmediata" de Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó el año pasado que no se ejecute otra sentencia que decidió la restitución del indulto.



Morales defendió el cumplimiento de su decisión por encima de la resolución de la CorteIDH con el argumento de que esta "es una cuestión que va más en el ámbito de la política internacional". El abogado de Fujimori, Elio Riera, también dijo a los periodistas que el exgobernante "está esperando con mucha paciencia la ejecución del mandato del Tribunal Constitucional".



Riera viajó durante la mañana de este jueves hasta Ica, una ciudad ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Lima, para presentarse ante el tribunal que ve el habeas corpus.



"Venimos con mucha expectativa para realizar los trámites respectivos como defensa para darle viabilidad a la resolución del Tribunal Constitucional", declaró antes de asegurar que se debe "acatar en todos los extremos" la resolución del TC y que a la CorteIDH "no le corresponde dirimir sobre la libertad de una persona".



A pesar de la posición del presidente del TC, otro integrante de esa institución, el magistrado Manuel Monteagudo, aseguró que es "un imposible jurídico" que se afirme que la resolución que dictó esa instancia ordena la excarcelación de Fujimori porque fue considerada "inconvencional".



A su vez, el abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori, adelantó a EFE que volverá a acudir a la Corte Interamericana si se ordena la liberación del exmandatario.



Medios locales informaron este jueves que la CorteIDH ya pidió al Estado peruano que informe sobre el cumplimiento de la resolución que ordenó el 7 de abril de 2022 que no se permita la excarcelación de Fujimori.



El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.



EFE