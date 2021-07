Pedro Castillo tuvo su primera crisis antes de juramentar a su gabinete

Con un retraso de más de dos horas y en medio de las críticas que despertó el nombramiento de Guido Bellido como jefe del Gabinete Ministerial, el presidente Pedro Castillo toma juramento esta noche a los demás ministros de Estado. La ceremonia había sido anunciada para las 8:30 de la noche en el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja.

(También: Castillo anuncia servicio militar para jóvenes 'ninis' de Perú)



La juramentación del premier se realizó la tarde del jueves 29 de julio, en una ceremonia especial en La Pampa de la Quinua en Ayacucho.



El nombre de Guido Bellido no se había escuchado para cumplir dicha función como si fueron voceados el excongresista Roger Nájar o la vicepresidenta Dina Boluarte.



La designación del también congresista de Perú Libre en la PCM despertó cuestionamientos de distintos sectores, incluso de aliados o colaboradores del propio Pedro Castillo como Julio Arbizu y Ronald Gamarra.



Medios peruanos indicaron que la Fiscalía había investigado a Bellido por presunta "apología al terrorismo", por declaraciones en una entrevista en abril, antes de que asumiera el viernes su banca en el Congreso, que le otorga inmunidad. La designación de Bellido "es un mensaje que polariza", reaccionó el legislador de derecha radical Alejandro Cavero, en declaraciones a la radio limeña RPP.



(Puede leer: Pedro Castillo: es la primera vez que Perú será gobernado por un campesino)



Incluso, el Partido Morado emitió un comunicado pidiendo que el Congreso no le otorgue el voto de confianza al flamante presidente del Consejo de Ministros, requisito para que pueda ejercer el cargo.



Palacio de Gobierno precisó que la ceremonia -que en un primer momento fue programada para el miércoles 28 de julio y postergada para el viernes 30- se llevará a cabo este jueves en el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja, en Lima.

‘Clima de desconfianza’

Castillo anunció además en su investidura que no dirigirá el país desde el Palacio de Pizarro, la casa de gobierno, pues planea convertirlo en un museo, y prometió que al término de su mandato retomará sus "labores docentes de siempre", en alusión a que no pretende eternizarse en el poder.



La propuesta de reconvertir el Palacio también generó polémica y el analista Hugo Otero dijo que "transformarlo en museo va a requerir una fortuna".



(También: Castillo descarta estatizaciones en Perú y anuncia Ministerio de Ciencia)



La designación del gabinete debe enviar una señal a los mercados, que se intranquilizaron tras el anuncio de la reforma constitucional aunque ésta era una promesa de campaña. La reforma causa "más inestabilidad" y "un clima de desconfianza", declaró el jefe de la organización de la cúpula empresarial peruana (Confiep), Óscar Caipo, a la radio RPP.



"El gabinete, creo yo, va a ser de conducción amplia del Estado, no sectaria", dijo Otero, exasesor del difunto presidente Alan García.



*Con AFP y EL COMERCIO - PERÚ (GDA)

