El pleno del Congreso de Perú rechazó este miércoles un proyecto de ley que plantea celebrar comicios generales en 2023 para elegir nuevo presidente y diputados, uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que han dejado un saldo de 65 muertos, la segunda propuesta en este sentido que han declinado.



Con 54 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, el hemiciclo quedó lejos de los 87 votos que necesitaba para aprobar la iniciativa legislativa que proponía celebrar elecciones complementarias en diciembre de este año, lo que implicaba elegir nuevos representantes en el Ejecutivo y el Legislativo para completar el periodo que comenzó en 2021 y concluye en 2026.

Este proyecto de ley, renovado respecto al que ya rechazó la cámara el viernes pasado, proponía que las autoridades elegidas en los próximos comicios ejerzan sus funciones hasta fines de julio de 2026, cuando debía concluir el mandato del expresidente Pedro Castillo, quien el pasado 7 de diciembre fue destituido por el Congreso y reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.



El nuevo texto, presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García, proponía recortar el mandato de Boluarte y de los congresistas hasta finales de abril de 2024 y establecía que las nuevas autoridades asumían justo después para cumplir el período constitucional.



(Le puede interesar: Las claves para buscar una puerta de salida en Perú)

(Siga leyendo: Perú le promete a la ONU investigar denuncias sobre violencia policial)



Desde el lunes, cuando el hemiciclo reconsideró la votación del viernes, Guerra mantuvo reuniones con diputados de todos los grupos parlamentarios para intentar llegar a un consenso con relación a este proyecto de ley, pero las rondas de diálogo no resultaron fructíferas.



En la votación en el pleno, la propuesta obtuvo el apoyo mayoritario del grupo fujimorista Fuerza Popular y de los conservadores Podemos y Alianza Para el Progreso, mientras que el mayor rechazo vino del partido ultraconservador Renovación Popular y de la mayoría de agrupaciones de izquierda, entre ellas Juntos por el Perú y Perú Libre, el partido autodenominado marxista que en 2021 llevó al expresidente Pedro Castillo al poder.



Los legisladores de otros partidos, como Avanza País (derecha), Acción Popular (centro) y Somos Perú (centro), votaron divididos.

Facebook Twitter Linkedin

Protestas en Perú dejan ya 65 muertos Foto: AFP

Durante el debate, que se extendió por más de cuatro horas, la portavoz de Juntos por el Perú, Ruth Luque, cuestionó que los comicios sean complementarios y que el proyecto de ley no incluya la convocatoria a una asamblea constituyente, tal y como también reclaman los manifestantes, quien además piden la renuncia de Boluarte.



En un sentido similar se pronunció el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, quien sostuvo que respaldar ese texto significaría apoyar la continuidad de la mandataria y desconocer las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales.



Al término de la discusión, Guerra García reconoció que el texto no era la mejor fórmula, pero aseguró que hay "todavía tiempo por delante en esta legislatura para mejorar y para acordar algunos otros temas".



Boluarte anunció el domingo que, si el Congreso no aprobaba el adelanto de elecciones generales, enviaría de inmediato dos proyectos para que los comicios se celebren de todas maneras este año y para la reforma total de la Constitución de 1993 por el siguiente Legislativo.

Un tercer proyecto

El Congreso de Perú aceptó este miércoles debatir un nuevo proyecto para adelantar las elecciones generales a octubre de 2023, una tercer iniciativa que, en este caso, incluye una consulta sobre una asamblea constituyente y que fue presentada por el partido marxista Perú Libre minutos después del rechazo a otra iniciativa legislativa.



El congresista Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre, hizo un llamado a que se permita al pueblo peruano decidir si quiere o no una nueva constitución, ya que, desde su partido, "han escuchado a las calles" y hoy más que nunca consideran que la opinión de los peruanos no debe ser ninguneada.

EFE