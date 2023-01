La Mesa Directiva del Congreso evalúa el pedido de reconsiderar la votación con la que se aprobó el adelanto de elecciones al 2024, para realizar un nuevo texto que plantee que los comicios se realicen este 2023.



La solicitud de reconsideración fue planteada por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular) este jueves en sesión del pleno.



La iniciativa tomó por sorpresa al presidente del Congreso, José Williams, quien optó por suspender la sesión hasta este viernes 27.

Fuentes del Congreso informaron que los integrantes de la Mesa Directiva, encabezada por Williams, se reunieron esta noche; pero hasta el momento, ninguno de los miembros ha dado confirmación sobre si se llegó o no un acuerdo.



Otras fuentes señalaron que en situaciones como esta, la mesa pide opiniones a la Oficialía Mayor del Congreso y a la Dirección General Parlamentaria antes de pronunciarse.



El abogado Alejandro Rospigliosi, especialista en derecho parlamentario, señaló que la reconsideración es viable, a pesar de que la votación para adelantar las elecciones generales en el 2024 se realizó el pasado 20 de diciembre; es decir, hace más de un mes.

Aquella vez, el Congreso aprobó, en primera votación, que se adelanten los comicios para abril del próximo año. La iniciativa recibió 93 adhesiones, pero quedó pendiente que se apruebe en segunda votación en la próxima legislatura.



Para Rospigliosi, los puntos a favor de considerar viable la reconsideración son que la presente legislatura aún no culmina, que la propuesta no ha sido sometida a segunda votación y que no se habría cerrado el acta de la sesión del pleno en la que se discutió.



El especialista en derecho parlamentario señaló que la reconsideración no procede si ya se cerró el acta de la sesión del pleno, porque “de lo contrario, habrían reconsideraciones ad infinitum”. Sin embargo, añadió que “estamos ante una situación excepcional” y podrían darse interpretaciones al Reglamento del Congreso.



El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se ha mostrado en contra de que el adelanto de las elecciones generales ya no sea en abril del 2024, sino este 2023 Foto: EFE/Presidencia de Perú

Postura del Ejecutivo peruano sobre nuevos comicios

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se ha mostrado en contra de que el adelanto de las elecciones generales ya no sea en abril del 2024, sino este 2023, al señalar que esto no garantizaría un proceso electoral transparente.



“Sé que hay un pedido de adelanto del adelanto (de las elecciones). Esto es tan confuso como querer asumir que estos sectores violentistas que están vulnerando los derechos fundamentales de los peruanos van a poner las condiciones para que sean atendidas por el sistema democrático”, dijo en Canal N.



“Tenemos que garantizar unas elecciones libres, transparentes y que puedan asegurar la voluntad popular. Sería muy lamentable que, a los problemas que tenemos en este momento, añadamos un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado con los requisitos de la propia ley electoral”, agregó.



Otárola respondió así cuando fue consultado sobre los pedidos de diversas bancadas, así como sectores como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para que las elecciones sean en el 2023 y no en abril del 2024, como aprobó en primera votación el pleno del Congreso. Agregó que le corresponde al Legislativo debatir todos los proyectos de ley existentes.

Protestas en Perú en contra del gobierno de Dina Boluarte. Foto: AFP

Continúan protestas en Lima

El Gobierno de Perú anunció este jueves que las fuerzas de seguridad despejarán las carreteras que han sido bloqueadas por manifestantes en todo el país, mientras las protestas antigubernamentales incluyeron una nueva marcha que derivó en enfrentamientos en el casco histórico de Lima.



Escena de la ‘Toma de Lima’ en Perú Foto: Hugo Curotto. EFE

Miles de manifestantes de diversas regiones del país recorrieron las calles de la capital, tras llegar muchos de ellos por la carretera Panamericana Norte, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una asamblea constituyente.



La marcha empezó de forma pacífica, pero luego registró enfrentamientos en diferentes calles y plazas, donde la Policía lanzó bombas lacrimógenas contra manifestantes, que arrojaron piedras y otros objetos contundentes.



El Gobierno advirtió, por otra parte, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas comenzarán a desbloquear en las próximas horas las carreteras tomadas por manifestantes en diferentes regiones.



"Hacemos un llamado a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden que actuarán en defensa de la legalidad", remarcó un comunicado oficial.

REDACCIÓN INTERNACIONAL (*)

Con información de El Comercio (Perú) / GDA y EFE



* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL TIEMPO, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.