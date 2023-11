Congreso de Perú aprueba regreso a la bicameralidad y reelección parlamentaria

El pleno del Congreso de Perú aprobó este jueves en su primera votación el retorno a la bicameralidad parlamentaria, una iniciativa que debe ser ratificada en una segunda votación y se contrapone al resultado de un referéndum de 2018 en el que el 90,5 % de los electores se opusieron a este cambio.



Los legisladores aprobaron la propuesta del partido derechista Avanza País con 93 votos a favor, mientras que 28 votaron en contra, pero, al tratarse de una reforma constitucional, debe ser ratificada en una segunda votación en la siguiente legislatura que comienza en marzo próximo.

El texto sustitutorio de la reforma constitucional incluye la reelección de los parlamentarios, una opción que se había eliminado en 2018 en el mismo referéndum que también rechazó el retorno a la bicameralidad.



La presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, declaró al sustentar el dictamen de reforma que la Cámara de Diputados tendrá preeminencia sobre el control político y el Senado sobre el control normativo, lo cual redundará en tener una mejor calidad de leyes, en caso de ser finalmente ratificada la reforma.



Moyano agregó que la propuesta lleva una disposición complementaria que deroga el artículo de la Constitución que impedía la reelección de los legisladores de forma inmediata para un siguiente período en el mismo cargo.



Asimismo, la legisladora de la alianza fujimorista Fuerza Popular añadió que la cuota para pueblos originarios no debe estar en la Constitución, sino en la ley orgánica que se apruebe con la reforma.



La Cámara de Diputados tendría preeminencia sobre el control político y el Senado sobre el control normativo. Foto: AFP

En declaraciones a la prensa, Moyano respondió a las críticas por haber incluido también la reelección y afirmó que si son "malos parlamentarios", los ciudadanos "no volverán a votar" por ellos, pero defendió que "se necesita experiencia" para estar en el Congreso.



Entre los legisladores que se opusieron al retorno de la bicameralidad, la congresista Ruth Luque, del izquierdista Cambio Democrático, declaró que esta iniciativa no llegó a los 87 votos requeridos para ser aprobada en varias ocasiones previas y que tampoco se quiso volver a someter a referéndum.



Según la ley peruana, al tratarse de una reforma constitucional debe alcanzar 87 de los 130 votos en dos votaciones en sendas legislaturas. En caso de obtener mayoría simple, se somete a referéndum.



No obstante, "este Congreso quiere, a espaldas de la ciudadanía, imponer la bicameralidad", además de plantear la reelección de parlamentarios, expresó.

#PlenoDelCongreso debate los proyectos de ley 660, 724, y otros, proponen la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso.👉https://t.co/ctEV677KVR pic.twitter.com/3BdcuuNOac — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 16, 2023

El Congreso peruano se tornó unicameral después del autogolpe en 1992 del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que, en medio de un enfrentamiento político con el Legislativo, ordenó su cierre y la intervención de la judicatura, entre otras medidas.



(Además: Noboa recibe credencial de presidente de Ecuador y anuncia lucha contra criminalidad)



Posteriormente, Fujimori convocó un Congreso Constituyente que alumbró la actual Carta Magna, con un sistema unicameral.



Actualmente, el Parlamento peruano tiene una aprobación en torno al 10 % de la población, según encuestas privadas, lo que refleja una crisis en este poder del Estado que se agudizó en la pandemia con la destitución del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y siguió con la de sus sucesores Manuel Merino (2020) y Pedro Castillo (2021-2022).

