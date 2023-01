La pelea tuvo lugar en Perú, según las personas que se encontraban en el vehículo de transporte público, la discusión inició cuando el chofer detuvo el trayecto y se levantó a cobrarle el pasaje.

El transporte público es propenso a tener problemas y discusiones debido al alto número de personas que convive en un espacio reducido. En esta ocasión un conductor de Perú decidió enfrentar a un cantante que se subió sin cancelar el pasaje.



Según la persona que realizó el video, la molestia del conductor se dio porque este hombre finalizó su show y decidió tomar asiento para continuar el trayecto.





Ante esta situación, el conductor decidió detener el vehículo y no continuar la ruta hasta que esta personas cancelara el pasaje, allí comenzó la discusión.



"Te lo estoy pidiendo por favor", le dice el chofer, mientras el músico le responde que cuál es el problema con que no le cancele el pasaje. Las personas que se encuentran al interior del vehículo le solicitan al conductor que por favor continúe la ruta.



Tras unos minutos de discusión el artista callejero se comprometió a pagar el pasaje y el conductor regresó a su ruta. El clip acumuló más de medio millón de visualizaciones y cientos de comentarios de los internautas que se ponen de lado del chofer.

