Castillo cambia de piel en busca de gobernabilidad en el Perú

Perú, que en el último año tuvo tres presidentes, enfrenta una nueva y convulsa inestabilidad gubernamental luego de que esta semana el actual mandatario, Pedro Castillo, decidió remover de su cargo al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, “en favor de la gobernabilidad”, además de declarar la salida de otros siete ministros.



En su relevo, Castillo nombró a la abogada y activista de derechos humanos Mirtha Vásquez, a quien muchos ven como una figura más moderada que podría ganarse el voto de confianza del Congreso sin mayores trabas, en contraste a lo ocurrido con Bellido, investigado por la justicia peruana y quien mantuvo una actitud desafiante ante la inversión privada e incluso llegó a sugerir un eventual cierre del Parlamento por sus constantes enfrentamientos a nivel político.



Para los analistas, aunque con su decisión el presidente peruano –con escasa experiencia política y pocos meses en el poder– se aleja del ala más radical de su partido de base marxista, Perú Libre, no necesariamente lo hará de la izquierda radical.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó juramento a Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros. Vásquez fue titular de la Mesa Directiva del Congreso en el periodo 2020-2021. Foto: EFE/Presidencia del Perú

'Es una medida para cambiar la forma, no el fondo'

“Las convocatorias realizadas por el presidente Castillo para conformar el nuevo gabinete son, en efecto, una movida para cambiar las formas, pero no necesariamente el fondo”, le dice a EL TIEMPO el periodista y analista político peruano César Campos.



“La nueva presidenta del Consejo de Ministros es alguien con experiencia política. Estuvo al frente del Congreso, en especial, en plena crisis política tras la caída del presidente Martín Vizcarra, e incluso sorteó varias amenazas de censura. Pero eso no esconde sus posturas que, entre otros temas, van en contra de la minería”, agrega, al considerar que “lo que ha hecho Castillo es traer voces quizá más dialogantes y personas que tienen más oficio político”.



Ir en contra de la minería en Perú es ir en contra de una de las principales fuentes de ingresos del país, por lo que si bien algunos analistas ven como un respiro la salida del radical Bellido, no necesariamente se relajan ante la llegada de Vásquez.



En esa misma línea, Michael Reid, de la prestigiosa revista The Economist, dijo a través de sus redes sociales que “sería un error pensar que el nuevo gabinete representa un movimiento al centro. Representa una izquierda radical, pero más ordenada y experimentada”.



Lo que podría ser, incluso, más preocupante para la institucionalidad.

Así las cosas, se estima que lo que Castillo busca es mover sus fichas para darle gobernabilidad a su administración y poder avanzar en su programa, pero sin cambiarse de bando.



Vásquez y sus ministros tendrán la titánica misión de aliviar la aguda confrontación política con la oposición, que domina el Congreso; así como frenar la crisis económica, fortalecer el combate contra la pandemia del coronavirus y lograr consensos mínimos para mantenerse a flote.



La figura de Guido Bellido, que duró en el cargo tan solo 69 días, era muy controvertida, en especial porque integra el círculo íntimo de colaboradores de Vladimir Cerrón, fundador y secretario general de Perú Libre, y quien lleva a cuestas múltiples frentes legales que lo involucran en corrupción.



“Muchos especulaban que las decisiones gubernamentales estaban bajo el control tanto de Bellido como de Cerrón, quien al no poder ser candidato presidencial por las acusaciones en su contra impulsó a Castillo”, explicó Campos.

Querida @MirtyVas y los nuevos ministros que se unen al Gabinete Ministerial: Bienvenidos. La nueva etapa en el #GobiernoDelPueblo busca fomentar el diálogo, la gobernabilidad y el trabajo en equipo. Nuestro gran objetivo es luchar por los más vulnerables y vamos a lograrlo. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 7, 2021

La mayoría de los políticos y analistas consideraron que Castillo ofreció mayor espacio en su gabinete a un ala de izquierda moderada, por lo que manifestaron su disposición a dialogar con la nueva primera ministra.



“Estamos seguros de que con el gabinete actual ni siquiera se intentarán cumplir las promesas de campaña”, afirmó Cerrón. “Será un espacio para defender el statu quo, se mantendrán los privilegios de siempre y la discriminación histórica al pueblo”.



La legisladora Silvana Robles, por su parte, llegó, incluso, a hablar de "traición": “El presidente Castillo optó por el suicidio político. La ultraderecha le impuso su agenda camino a la vacancia. Con el golpismo apátrida no se negocia, porque más temprano que tarde le dará el zarpazo de odio y de venganza. Ganó el golpismo y perdió Perú”.



Para el analista Andrés Calderón, el ajedrez político podría ver una fragmentación dentro de la bancada de Perú Libre. “Eso le puede traer un nuevo conflicto a Castillo, si es que no logra crear algún tipo de alianza de centroizquierda”, afirma.

No se ve probable una fractura definitiva con Cerrón

El presidente de Perú, Pedro Castillo, y y el líder de Perú Pubre, Vladimir Cerrón. Foto: Twitter de @VLADIMIR_CERRON

Por su parte, Campos insiste en que “es una incógnita cómo quedan las relaciones de Castillo con Cerrón”, aunque para él resulta tentativo pensar que “no se va a dar una fractura absoluta”, puesto que no es viable para los intereses del partido y de su líder.



La decisión presidencial sin duda busca brindar un aire de estabilidad que resuene dentro de la arena internacional.



“Al mantener a los ministros de Justicia, Economía y Relaciones Exteriores, el presidente otorga una sensación de coherencia, puesto que estos son los más moderados y cuyo mensaje principal en el exterior ha sido el de atraer la inversión privada a través de la confianza. Se están retirando las voces que planteaban cambios más bruscos y radicales”, explica Calderón.



Por ahora, funcionó. Los cambios ministeriales lograron detener la subida del precio del dólar y recuperar estabilidad en los mercados financieros.

El economista Kurt Burneo comentó que la permanencia de Pedro Francke en el ministerio de Economía “ayuda a la estabilidad” en el ámbito económico. Sin embargo, el experto añadió que, como las disputas entre el Ejecutivo y el Congreso se mantendrán, “lo que debería estar en el primer lugar de la agenda es que ambos poderes del Estado se junten y se reduzca un absurdo pugilato, que pasa factura por el lado de la desconfianza de los inversores”.



Pero también hay nombres polémicos. Entre los cambios ministeriales se destaca el ingreso de Luis Barranzuela, en Interior, que llega a dirigir la cartera con una colección de sanciones en sus 27 años como miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP).



Según pudo constatar el diario El Comercio de Perú, Barranzuela suma un total de 158 amonestaciones (15 de rigor y 143 simples) que llegan a ser 837 días de castigo.



Entretanto, el Ejecutivo se concentra en planificar la presentación que deberá hacer Vásquez ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, en un plazo máximo de 30 días, y así alejar el fantasma de enfrentar en el Legislativo un proceso de juicio político o vacancia presidencial, un fantasma que está instalado en la psiquis de los peruanos, mucho más por la forma como han terminado los más recientes gobiernos, sometidos a desfavorables mociones de censura rumbo a la destitución.

La pregunta es: ¿Qué pasará con la Constituyente?

Al menos de momento, con este timonazo, Castillo consigue una bala de oxígeno, pero no es claro hasta cuándo le alcanzará.



Por ahora, el anuncio de Vásquez de que no es prioridad del Gobierno impulsar una asamblea constituyente aleja temores y confirma la nueva piel del Gobierno. La constituyente “va a ser parte de un proceso y no está como una de las prioridades de este gobierno, porque en este momento lo que importa es abordar la pandemia”, dijo la ‘primera ministra’.



La prioridad es ver “cómo hacemos que la educación ahora se fortalezca, cómo retornan los niños a clases lo antes posible, cómo hacemos que la gente tenga acceso a algo tan fundamental como es la alimentación; esa es la apuesta en este momento, y sobre todo la estabilidad económica”, priorizó.



* Con información de AFP y Efe