Camión con elementos de aseo se volcó y fue saqueado por ciudadanos

La imprudencia y la poca solidaridad que puede haber entre las personas, en muchas ocasiones, hace avergonzar a una comunidad. Así sucedió en el distrito de El Agustino, en Perú.



En horas de la madrugada del pasado jueves 21 de mayo, un camión que transportaba productos de aseo se volcó cuando el conductor intentó evitar que fuera robado.

En cámaras de seguridad del sector quedó registrado como las personas, al ver el camión volcado, se abalanzan hacia el vehículo y empiezan a saquear los productos que había en este, en el que se habían elementos de aseo, como detergentes.

El medio de comunicación peruano ‘Latina’ llegó y registró el momento cuando el conductor de este vehículo intentaba recoger la mercancía que estaba esparcida en la vía y que no habían alcanzado a hurtar.



Contó que se volcó al tratar de esquivar a un vehículo que lo quería cerrar.



"Me cerró un auto negro, me querían asaltar, quería sacar mi carro por el otro carril y en eso el camión se volteó", afirmó el conductor a ‘Latina’.



También relató cómo las personas hurtaban por montones los detergentes.



Después de tres horas, el contenedor del camión pudo ser puesto en pie nuevamente y otro vehículo de la misma empresa llegó al lugar y recogió la mercancía no robada.

Camión fue saqueado en Perú El hecho sucedió en horas de la madrugada en el departamento de de Homónimo, Perú.

El accidente no registró heridos, pero sí será evaluado e investigado por la comisaria de El Agustino.



El hecho sucedió en plena cuarentena, en la que se encuentra el país vecino desde el pasado 16 de marzo y que tiene prevista a terminarse el próximo 24 de mayo.



En El Agustino había otra medida de restricción: toque de queda entre las las 8 p.m. y las 5:00 a.m.



La pandemia del nuevo coronavirus ha contagiado a más de 5,1 millones de personas y ha cobrado la vida de más de 336.000. En Perú más de 109.000 personas se han contagiado del virus y más de 3.100 han fallecido.



