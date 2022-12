La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este martes que se reunirá con la Comisión de Constitución del Congreso para buscar "acortar los plazos" para la celebración de elecciones generales en su país, que hace unos días planteó que se adelanten para abril de 2024.



"Ya he dicho que vamos adelantar las elecciones, si bien es cierto que conforme al cronograma, que no lo manejo yo, lo maneja el Congreso y se dijo que hasta 2024, pero igual ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que podamos acortar los plazos", declaró la presidenta.

La jefa de Estado, que asumió el cargo el pasado miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, sostuvo que el suyo es "un Gobierno de transición", que preside con el objetivo de "llamar a la calma" en su país, ante la grave agitación social y política que se ha presentado en los últimos días.



"Este Gobierno de Dina Boluarte es un Gobierno de transición, para llamar a la calma, llamar al diálogo, para trabajar juntos para que en este tiempo de transición podamos resolver los problemas que no se han resuelto", añadió.



Ante los pedidos que hace un sector de la ciudadanía para que se cierre el Congreso, Boluarte recordó que Castillo fue destituido y enviado a prisión precisamente por intentar aplicar una medida de ese tipo.



"Dicen que se puede cerrar el Congreso, legalmente es una situación difícil, por lo mismo que el presidente (Castillo) quiso cerrar el Congreso y miren ahora dónde está", reflexionó.



Boluarte señaló que, por todos esos motivo, "no entiende" por qué un sector de los peruanos, a los que llamó "hermanos", se "están levantado en contra de este Gobierno" que preside.

Dina Boluarte, presidenta de Perú. Foto: AFP

El Gobierno de Perú formalizó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales en el país para abril de 2024, que fue entregado con las firmas de la presidenta Boluarte y su primer ministro, Pedro Angulo.



La norma, que ya fue anunciada por la gobernante pasada la medianoche de este lunes, propone una "reforma constitucional, que modifica el mandato de la presidenta de la República, de las y los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino, y establece el adelanto de elecciones generales para el año 2024".



En el proyecto se detalla que la propuesta para que los comicios sean en abril de 2024 está "vinculada con el cierre del padrón electoral", que debe realizarse un año antes, el mismo plazo límite en que las leyes establecen para hacer reformas legales.



Indica que ese plazo "deberá servir también para aprobar, de ser el caso, las reformas constitucionales referidas al régimen político peruano" y remarca que "urge realizar cambios democráticos y constitucionales en el Congreso, obedeciendo fundamentalmente el sentimiento de la ciudadanía".

Protestas que piden la renuncia de Dina Boluarte en Perú. Foto: EFE

Al anunciar esta propuesta durante la madrugada de este lunes, Boluarte dijo que tomó la decisión de no terminar su mandato en julio de 2026 al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio" del Gobierno.



La presidenta asumió su cargo en reemplazo de Castillo, quien fue destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un Ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.



Esa crisis política llevó al estallido de protestas sociales en el interior del país, sobre todo en la zona sur, donde se han reportado siete muertos hasta el momento, mientras que grupos de manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones.



Declaraciones sobre Castillo

Boluarte también consideró este martes que su antecesor en el cargo, Pedro Castillo, ha sido manipulado para tacharla de "usupardora".



"Lo conozco al presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y a veces llorado (...) No creo que estas palabras que están saliendo en el Twitter (de Castillo) sean palabras de él. Lo están utilizando, lo siguen manipulando", dijo Boluarte en una declaración a la prensa.



Asimismo, culpó a la ex primera ministra Betssy Chávez de haber "generado" la situación que vive Perú actualmente, antes de agregar que le "duele y consterna" que esté detenido Castillo por su fallido autogolpe.

"No se qué personas han convocado al expresidente Pedro Castillo a tomar esa decisión", dijo en relación al anuncio de disolución del Congreso el pasado miércoles, hecho por el que reconoció haber pasado miedo.



En este sentido también señaló a los que fueron ministros de Trabajo; Alejandro Salas, de Justicia, Félix Chero; de Comercio y Turismo, Roberto Sánchez, y al que fue su primer ministro, Aníbal Torres, como el círculo más cercano del exmandatario, con el que ella dejó de estar de acuerdo.



Pedro Castillo y la ahora presidenta de Perú, Dina Boluarte. Foto: AFP

Sobre las protestas

La nueva mandataria también se refirió a las protestas que vive el país y dio órdenes a la Policía de no usar "ni un arma letal" en las protestas y que se identifique a quienes las han utilizado, causando la muerte de al menos siete manifestantes.



"He dado las indicaciones a la Policía de no usar ninguna arma letal, ni siquiera perdigones de goma. He dado las instrucciones necesarias al Ministerio del Interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que han dañado a nuestras hermanas y hermanos. En cuanto se individualice, estará cayendo el peso de la ley que corresponda", declaró la presidenta.



Boluarte hizo estas afirmaciones pocas horas después de que el jefe de la región policial de Lima, Víctor Zanabria, anunciara que desde este martes los agentes elevarían "el nivel de respuesta" a las marchas y usarían perdigones de goma "dado el nivel de violencia y afectación a la integridad".



Todas las personas tenemos derecho a protestar, pero generar vandalismo, quemar hospitales (...) no habla de una protesta norma FACEBOOK

La presidenta hizo un "llamado a la calma y a la paz" y aseveró que, por ahora, no cree que vaya a ser necesario sacar el Ejército a las calles

Agregó que exhortó al Ministerio Público a iniciar las investigaciones necesarias para identificar a quienes podrían estar detrás de "este tipo de actitudes" violentas que, aseguró", están "por encima de los derechos de protesta".



"Todas las personas tenemos derecho a protestar, pero generar vandalismo, quemar hospitales, ambulancias, tomar aeropuertos, esto no habla de una protesta normal, esto ya está llegando a ser extremo", exclamó.



Concluyó que espera que los ciudadanos "van a entender" su llamado "y se van a calmar" y reiteró que "la Policía también se estará replegando a sus puestos de trabajo para que podamos vivir todos en paz".

*Con información de EFE

