La justicia peruana postergó hasta este jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración, tras su fallido autogolpe. "



Se reprograma la audiencia para mañana jueves 15 a las 08:30" dijo el juez Juan Checkley tras aceptar los alegatos de la defensa de que no recibió de la fiscalía todos los documentos de la causa contra Castillo.

Este magistrado aprobó durante la noche de este martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su ex primer ministro y asesor jurídico Aníbal Torres por la presunta comisión del delito de rebelión y otros.



Checkley precisó que Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.



Torres, en su condición de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como presunto coautor en los delitos de rebelión y conspiración.



Protestas a favor del expresidente Pedro Castillo. Foto: EFE

Tras la decisión del juez, el fiscal supremo Uriel Teran, encargado de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, presentó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Castillo y Torres.



Una fuente vinculada a la investigación señaló a Efe que esa solicitud abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar que cumple Castillo, que debe culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles.



Por su parte, el jurista Carlos Caro aseguró en Twitter que al haberse presentado el pedido fiscal de prisión preventiva "la detención se mantiene hasta que se ejecute la audiencia y decida el Juez de la Investigación Preparatoria".

Tanto Castillo como Torres pidieron este martes a sus seguidores que se reúnan a partir del mediodía a las afueras de la prisión de la Diroes, en el distrito limeño de Ate, donde Castillo cumple la detención preliminar.



Medios locales informaron que la vigilancia en el lugar ha sido reforzada por un numeroso contingente de agentes de la Policía Nacional en previsión de disturbios. A diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal general peruana, Patricia Benavides.



La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.



Este martes, el juez supremo César San Martín rechazó la apelación que la defensa de Castillo presentó contra su detención preliminar y señaló que, con lo planteado por la Fiscalía, el ex mandatario puede ser procesado al menos por tentativa del delito de rebelión o conspiración, cargos por los que enfrentaría entre 5 y 10 años de cárcel.



Durante esa audiencia, Castillo expresó, en forma remota desde la cárcel, que no ha cometido "ningún delito de conspiración ni rebelión" y sostuvo que está "injusta y arbitrariamente detenido".

Protestas que piden el cierre del Congreso en Perú. Foto: AFP

Abogado dice que se están violando los procesos

El abogado Ronald Atencio, uno de los defensores del expresidente peruano Pedro Castillo, afirmó este miércoles que la Justicia de su país está "violando todos los procesos", al haber programado en pocas horas la vista de un pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para el exgobernante peruano.



"Si ustedes exigen el respeto a las leyes, hoy se están violando todos los procesos", declaró Atencio a periodistas antes de intentar ingresar a la prisión de la base policial de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el este de Lima.



El abogado, que estaba acompañado por Raúl Noblecilla, otro de los defensores de Castillo, aseguró que iba a conversar con el exgobernante para decidir los pasos a seguir ante la convocatoria a la audiencia judicial, pero luego dijo que las autoridades no le permitieron el ingreso al penal con el argumento de que no había una autorización.



"En estas condiciones no puedo ejercer un debido derecho de defensa, al no tener las garantías necesarias para ejercer un derecho de defensa eficaz, definitivamente no tengo nada que hacer en esta audiencia", remarcó antes de anunciar que se retiraba del lugar junto a Noblecilla.



"El próximo paso es exhortar al Poder Judicial a que respete el debido proceso", enfatizó antes de decir que si en su país "muchos se quejan" de que Castillo intentó la semana pasada "un resquebrajamiento" de las normas constitucionales y legales, al intentar dar un golpe de Estado, ahora deberían hacer lo mismo con las medidas que se están tomando en su contra.

