Perú: abren investigación preliminar al expresidente Vizcarra por presunta corrupción

La Fiscalía de Perú anunció este martes que inició diligencias preliminares al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) como presunto autor de delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal e instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.



El Ministerio Público informó a través de un comunicado difundido en la red social X que las investigaciones están a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales tras la emisión del informe del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.

Vizcarra aseguró este martes que está satisfecho con la apertura de la diligencia porque considera que eso "le permitirá demostrar su inocencia".



"Esto es lo que queríamos, que de una vez pase (el caso) a la Fiscalía de la Nación (general) para que meritúe todos los actuados, todas las pruebas y diga 'oiga, aquí no hay nada'", dijo Vizcarra en una entrevista con el Canal N, durante la que se hizo público el inicio de la indagación.

La Fiscalía también abrió investigación contra el exministro de Transportes Edmer Trujillo.



El Ministerio Público precisó mediante un comunicado que el inicio de diligencias preliminares contra Vizcarra y Trujillo responde a un informe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Este grupo investiga una presunta red criminal que lideraría Vizcarra.



El Eficcop no podía investigar a Vizcarra ni Trujillo por su condición de aforados (ex altos funcionarios). No obstante, avanzó en las pesquisas contra allegados del exmandatario y obtuvo siete testimonios que lo incriminan.



De acuerdo con la hipótesis fiscal, Vizcarra habría recibido sobornos por parte de empresas peruanas y chinas beneficiadas ilegalmente con licitaciones de Provías Descentralizado (PVD), una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El exfuncionario Alcides Villafuerte, quien fue gerente de obras de Provías Descentralizado y viene colaborando con la fiscalía, ha entregado a las autoridades S/500 mil en efectivo que, según reconoció, es parte de los sobornos que recibió la red criminal que operó en el MTC. Además, ha renunciado a la reserva de su código de identidad como colaborador eficaz y se ha comprometido a dar información relevante del caso.



El abogado Fernando Ugaz, defensor legal de Vizcarra, señaló el martes en diálogo con Canal N: “No sé (si el dinero) es de las coimas que ellos han aceptado, que son del 2020 al 2021, o es de una coima reciente. Habría que revisar de qué fecha son esos billetes o de qué denominación son”.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y EL COMERCIO (PERÚ) / GDA