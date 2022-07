En Argentina hay sorpresa luego de que se conoció la historia de un perro y un bombero que le salvaron la vida a un deportista al sur del país. El hombre estuvo enterrado por más de una hora y ya se está recuperando en un hospital de la región.



En horas de la noche, en la región de Glaciar Martial, en Ushuaia, la Comisión de Auxilio recibió una llamada urgente. Un esquiador pidió ayuda luego de que su compañero quedara atrapado en una avalancha.



El equipo de rescate que llegó al lugar tenía entre sus integrantes a un perro experto en este tipo de accidentes. ‘Tango’ estaba acompañado de su entrenador Julián Elizari, un bombero de 57 años.



En el sitio encontraron a uno de los esquiadores lesionado. Se le había enredado el esquí con una roca y recibió un golpe en la rodilla. Sin embargo, no encontraron a su compañero.



“Cuando el muchacho que pidió auxilio me marcó el lugar, Tango empezó a hacer su trabajo. Recorrió unos 10 metros y empezó a ladrar y a rascar la nieve. Lo había encontrado” explicó Elizari a la agencia de noticias 'Télam'.



Gracias a ‘Tango’ los rescatistas pudieron ubicar el cuerpo del hombre que estaba sepultado. Sin embargo, sacarlo de allí no fue tarea fácil debido al clima y la cantidad de nieve.



“Empezamos a escarbar con cuidado, con palas y con las manos. Hasta Tango ayudó. La nieve estaba muy compacta y húmeda. De repente encontramos una mano. Estaba quieta y temimos lo peor” continuó el experimentado bombero.



El rescate

Luego de encontrar una extremidad del esquiador, vieron que se movían algunos de sus dedos. Los socorristas hicieron lo posible por sacarlo cuanto antes y trasladarlo a un centro de salud.



El equipo bajó de la montaña cerca de las 12 de la madrugada y en la base los esperaba una ambulancia. El operativo finalizó media hora después cuando todos se encontraron en tierra.



“La verdad es que no sé cómo sobrevivió. Fácilmente estuvo más de una hora enterrado hasta que lo encontró Tango. No había una burbuja de aire con el exterior y calculo que la nieve que tenía encima pesaba unos 200 kilos” concluyó Elizari en su relato.



El hombre que quedó atrapado se llama Gastón Corradini, tiene 28 años y es nativo de la región. Según un parte del Hospital Regional Ushuaia, el esquiador se encuentra estable y sigue recuperándose.

