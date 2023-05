Los perros son las grandes estrellas de las redes sociales porque su simpatía, inocencia e inteligencia encuentra en los internautas una reacción inesperada. Muchas veces han enternecido y hasta emocionado con gestos que han tenido, ya sea con sus dueños o con otros animales.



Por eso no sorprendió que en TikTok un video con una perra de raza Golden Retriever se llevara todas las sonrisas por una picardía que hizo en la casa donde vive. Ya sabemos que los animales no pueden resistirse a la comida, aunque tengan el estómago lleno, cualquier aroma a comida o ruido en la bolsa alimentos, los estimula.

La perrita le llevó un pollo crudo a su dueña Foto: iStock

En el videoclip que se compartió en TikTok se observa que en la entrada de la casa, la perrita tiene algo en la boca y no deja de mover la cola cuando ve a su dueña. Cuando la joven se acerca se da cuenta que lo que tiene es realmente un pollo crudo que, evidentemente ha traído de otro lado.



La joven tiene muchos videos de los animales que tiene en su casa y los diálogos que tienen son muy divertidos.



En medio de la 'pilatuna', la dueña decidió regañar a la perrita que con ojos de 'yo no fui' intentó moverle el corazón a la persona que se escucha en el video diciendo: "no me hagas esos ojos, ahora nos van a echar del barrio".

Aunque parece que no es la única vez que la perrita se roba algo de comida en el vecindario; en otro video compartido en el mismo perfil de TikTok se ve al can con una tira de chorizos a la entrada de su casa, mientras 'alegremente' le muestra lo que le llevó a su dueña 'para el almuerzo'.



Al parecer, la perra se quedó con el almuerzo de un grupo de albañiles. "Le roba a los obreros que están haciendo una construcción allá al frente y un vecino me mandó un mensaje, 'Quinoa se va corriendo con una tira de chorizo para tu casa', eso me dijo, ¿Y ahora qué hago, les devuelvo o les compro uno?", preguntó la jovena la comunidad de TikTok.



Entre los comentarios de los internautas, muchos se enternecieron con los gestos de la perra tratando de demostrar su inocencia y otros advirtieron que hay gente a la que no le caería bien que le roben la comida y que podrían envenenarla.

El Universal (México) / GDA

