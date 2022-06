El ministro de Justicia de Brasil, Anderson Torres, dijo este miércoles que hallaron "restos humanos" en el sitio donde estaban buscando al periodista británico Dom Phillips y el experto Bruno Pereira, desaparecidos hace más de diez días en la Amazonía.



(En contexto: Brasil: confiesan asesinato de los dos desaparecidos en la Amazonía)



"Me acaba de informar la Policía Federal que restos humanos fueron encontrados en el lugar donde se estaban realizando excavaciones", publicó Torres en Twitter, poco antes de una conferencia de prensa anunciada por la Policía Federal para actualizar los avances del caso.



(Vea también: Los interrogantes de la búsqueda de desaparecidos en el Amazonas)

El anuncio se produce después de que varios medios locales reportaron que los dos sospechosos detenidos por el caso dijeron a la policía que Phillips y Pereira fueron asesinados y confesaron su participación en el crimen.



Las autoridades no confirmaron este dato hasta el momento. Este miércoles, uno de ellos fue llevado en barco por la policía al lugar de las búsquedas desde la ciudad de Atalaia do Norte, donde estaba detenido, según imágenes de la TV local.



El presidente Jair Bolsonaro había dicho esta semana que fueron halladas "vísceras humanas flotando en el río", aunque esa información no fue confirmada por la Policía Federal.



De acuerdo con la policía, los sospechosos son Oseney da Costa de Oliveira, conocido como "Dos Santos", arrestado el martes, y Amarildo da Costa de Oliveira, un pescador apodado "Pelado", que fue detenido la semana pasada.



Colaborador del periódico The Guardian, Phillips, de 57 años, estaba preparando en esa expedición un libro sobre la preservación del medio ambiente en la Amazonía.



Pereira, un experto de la agencia del gobierno brasileño para asuntos indígenas (Funai), estaba haciendo de guía a Phillips en esa región peligrosa y de difícil acceso del Valle de Javarí, una zona estratégica para los narcotraficantes en la que también operan mineros, pescadores y maderero ilegales.

Facebook Twitter Linkedin

Fundación Funai clama por la búsqueda de Dom Phillips y Bruno Pereira. Foto: EFE/ Joédson Alves

Ambos fueron vistos por última vez el domingo 5 de junio mientras navegaban por el río Itaquaí.



Tras una intensa búsqueda, las autoridades habían hallado un rastro de sangre en una embarcación del primer detenido y material "aparentemente humano" que ya estaba siendo analizado en Brasilia.



También hallaron pertenencias personales como ropa y calzado. Bolsonaro calificó la incursión de Phillips y Pereira como una "aventura no recomendable" y este miércoles dijo que el reportero era "mal visto" en la región amazónica por su labor informativa sobre las actividades ilegales como la minería.



"Ese inglés era mal visto en la región, porque hacía muchos reportajes contra los mineros ilegales, [sobre] el tema ambiental", declaró el mandatario ultraderechista en una entrevista.



La desaparición de Phillips y Pereira suscitó una ola de solidaridad internacional y encendió nuevamente críticas contra el gobierno de Bolsonaro, acusado de alentar las invasiones de tierras indígenas y de sacrificar la preservación de la Amazonía para su explotación económica.



AFP

Más noticias