Carlos Chamorro se exilia en medio de ola de arrestos en Nicaragua

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38.º Premios de Periodismo Ortega y Gasset, informó este martes que tuvo que exiliarse nuevamente, esta vez en medio de una ola de arrestos contra varios dirigentes políticos opositores, empresarios y periodistas, a menos de cinco meses de las elecciones en Nicaragua.



"Mi esposa Desirée Elizondo y yo salimos de Nicaragua para resguardar nuestra libertad", señaló el periodista, una de las voces más críticas al Gobierno de Daniel Ortega, en un mensaje en Twitter.



"Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera de Nicaragua", agregó Chamorro, que denunció en la víspera el allanamiento de su domicilio por parte de la Policía Nacional, donde no se encontraba.



Carlos Fernando Chamorro confirma que salió de Nicaragua. Demanda que cese el asedio policial contra familiares y trabajadores de su vivienda tras el allanamiento de este lunes https://t.co/Zsb8AqJAuU — Carlos F Chamorro (@cefeche) June 22, 2021

Asedian la casa de Violeta Barrios de Chamorro

En una serie de mensajes, el periodista afirmó que después del allanamiento policial en su casa la noche del lunes, tres vehículos con civiles abordo mantuvieron vigilancia afuera de la vivienda de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), próxima a cumplir 92 años.



Efectivos de la Policía también "han efectuado acciones de asedio contra las viviendas de varios de nuestros familiares y contra trabajadores de mi casa", denunció

Chamorro, que exigió "cese el asedio policial contra nuestros familiares y compañeros de trabajo".



Además, demandó "la liberación de los 19 rehenes electorales del régimen, y de más de 120 presos políticos", así como "el levantamiento del estado policial, y que se restablezcan las libertades de reunión y movilización, de prensa y expresión".



El también hijo del héroe nicaragüense y periodista antisomocista Pedro Joaquín

Chamorro Cardenal estuvo exiliado en Costa Rica por 11 meses en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, que el Gobierno califica como un intento de golpe de Estado.

Familiares de Cristiana Chamorro fueron expulsados el 2 de junio por agentes del perímetro de seguridad, durante un allanamiento a la vivienda de la aspirante presidencial. Foto: EFE/JORGE TORRES

El periodista, que es hermano de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario y es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo, es director de un grupo de medios de comunicación que se mantienen registrados por la Policía de Nicaragua.



En febrero pasado denunció la confiscación del edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, así como la empresa de consultoría Cabal, propiedad de su esposa, Desirée Elizondo.



En el edificio, que estuvo ocupado por la policía desde el 13 de diciembre de 2018 en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de ese año, el Ministerio de Salud inauguró una Casa Materna, que según Confidencial, no funciona sino que sigue ocupada por oficiales y vigilantes.



El 20 de mayo pasado, la Policía allanó el estudio audiovisual del programa Esta Semana y Esta Noche, y la redacción de Confidencial, que funcionaban en un edificio de oficinas al sur de Managua, y que Chamorro rentaba.



La policía de Nicaragua mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián

Chamorro y Miguel Mora, a quienes los acusa de "traición a la patria".



Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, una exdiputada, un periodista, cuatro activistas y dos excolaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas tres semanas bajo la acusación de diversos delitos.



Las detenciones de opositores se dan a menos de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.



