Un Brasil dividido se acerca a las urnas para cambiar su historia

Lo han denominado el 'Donald Trump brasileño'. Este general retirado, que estudió en la Academia Militar de las Agujas Negras, ingresó a la Cámara de Diputados de Brasil en 1990 y lleva 28 años.

En su carrera política ha sido integrante de 8 partidos políticos. Desde enero de 2018 entró a formar parte del Partido Social Liberal (PSL) y actualmente actúa como su líder.

El 6 de septiembre fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en la ciudad Juiz de Fora. Fue intervenido quirúrgicamente y el 29 de septiembre salió de la clínica. Aunque perdió importantes días de campaña, el ataque le sirvió para subir su popularidad en las encuestas.

El candidato ha realizado declaraciones misóginas y discriminatorias, tal como sucedió en 2014 cuando le dijo a la diputada María do Rosario “no te violo porque no te lo mereces”, o al decir en 2017 que los negros “no sirven ni para procrear”. Sus palabras y posturas han desatado reacciones en contra. El mismo día que salió del hospital, en varias ciudades del país, miles de mujeres se manifestaron bajo la campaña #EleNão (Él no).

No está de acuerdo con la ideología de género, defiende que todos tengan el derecho de poseer y portar armas de fuego, quiere privatizar las empresas estatales y prometió sacar a Brasil de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Acuerdo de París sobre el cambio climático.