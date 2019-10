¿Quién es Mercedes Aráoz, la que renunció a ser 'presidenta' de Perú?

Mercedes Aráoz, vicepresidente de Perú, había jurado este lunes ante una facción del Congreso dominada por la oposición fujimorista como "presidenta en funciones". Sin embargo, renunció este martes a la vicepresidencia de Perú y a la presidencia interina del país que le encargó el Congreso, tras la disolución del Parlamento dispuesta por el mandatario peruano, Martín Vizcarra.



(Lea también: Lo que debe saber de la crisis en Perú por la disolución del Congreso)

A través de una carta difundida en su cuenta de Twitter, Araóz se dirigió al titular del disuelto Parlamento, Pedro Olaechea, para informarle sobre su renuncia irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta de la República debido a que "se ha roto el orden constitucional" en el país.



La también legisladora explicó en su misiva que declina del encargo conferido a ella por el Parlamento, después de que el Congreso aprobó el pasado lunes la suspensión de las funciones de Marín Vizcarra - presidente de Perú- por "incapacidad moral".



Aráoz agregó que espera que su renuncia "conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país".

(Le puede interesar: Presidente Vizcarra afianza su poder después de disolver el Congreso)

He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. pic.twitter.com/c4tz4tnzMw — Mercedes Aráoz (@MecheAF) October 2, 2019

El Ejecutivo anunció el pasado lunes que la elección del nuevo Parlamento será el 26 de enero del 2020, dentro de cuatro meses, tal como lo estipula la Constitución Política en el caso de una disolución del Legislativo.



Sin embargo, Vizcarra se mantiene en la Presidencia de la República y analiza la recomposición de su gabinete ministerial, tras la renuncia de su primer ministro Salvador del Solar.



Asimismo, Aráoz añadió que, ante la invocación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el Tribunal Constitucional dirima la constitucionalidad de la medida anunciada por Vizcarra, "considera que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que le dio el Congreso".

Detrás de la mujer que asumió la 'presidencia' por un día

Aráoz fue ministra de Comercio (2006-2009), ministra de la Producción (2009) y ministra de Economía (2009-2010) del gobierno de Alan García. “Yo era técnica. Y un ministro es un político. Al final del día, estás tomando decisiones”, le dijo al diario 'El Comercio'.



Cuando era niña, la vicepresidenta quería ser ingeniera o veterinaria. Tiempo después descubrió la economía y "comenzó a sentir que lo económico tenía la matemática y además el interés en el desarrollo de las personas”. Así ingresó a la Universidad del Pacífico en el Perú.



"(...) Yo hacía política desde que estaba en el centro de estudiantes, me acerqué al Partido Popular Cristiano (PPC), estaba en un círculo de estudios con Alfredo Torres

-periodista peruano-. Me encantaba estar en el Intercampus -debates electorales- y me tocó ser la anfitriona de ‘Frejolito’ -Alfonso Barrante, político de izquierda peruano", declaró Aráoz.

Alan García fue presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Foto: Reuters

En esa misma entrevista, la funcionaria afirmó que "la política, si uno la entiende bien, es servicio al ciudadano y convencer a otros. La politiquería es ‘yo te torpedeo, te maltrato’. Esa es la fórmula que no me gusta y me siento incómoda cuando la veo en el Congreso”.



Hernán Garrido Lecca, político y miembro del Partido Aprista Peruano, la invitó a trabajar con García. Allí, como ministra de Economía, en el 2009, aprendió buena parte de lo que sabe del poder y tuvo que enfrentar una polémica tras promover un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., que le costó responsabilidad política en la masacre de Bagua de junio de 2009.

La politiquería es ‘yo te torpedeo, te maltrato’. Esa es la fórmula que no me gusta y me siento incómoda cuando la veo en el Congreso FACEBOOK

TWITTER

En el pasado, Aráoz afirmó a 'El Comercio' que "la gobernabilidad es un entendimiento de todos los partidos y no solo de dos" y que ya como vicepresidenta ya tenía la "oportunidad que quería". "Luego de este período, me merezco un descanso, ahorrar para mi vejez, compartir con mi hija y con alguien”, dijo.



Redacción Internacional*

Con Efe y El Comercio de Perú