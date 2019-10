¿Quién es Mercedes Aráoz, 'presidenta en funciones' de Perú?

La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, está en el ojo del huracán, después de que juró este lunes, ante una facción del Congreso dominada por la oposición fujimorista, como "presidenta en funciones", tras la decisión de ese grupo de votar la suspensión por 12 meses del presidente Martín Vizcarra.



"Estoy asumiendo temporalmente la Presidencia de la República", señaló Aráoz antes de decir que Vizcarra "incurrió en grave infracción constitucional" al anunciar, horas antes, la disolución del Congreso, que respondió con la suspensión de sus funciones a Vizcarra por "incapacidad temporal".

Esta última decisión, que recibió 86 votos a favor, fue considerada sin valor jurídico por diversos juristas, quienes recordaron que la Constitución peruana solo establece la declaración de "vacancia" (destitución) de un presidente mediante un juicio político previo.

Martín Vizcarra, presidente del Perú, quien decidió disolver el Congreso este lunes. Foto: Efe

Después de notificar a Vizcarra, Aráoz ingresó al hemiciclo y dijo que los peruanos "están asqueados del enfrentamiento político y la polarización y el clima de descrédito de toda la clase política".



La funcionario también sostuvo que comparte la indignación popular, pero dijo que la solución a la crisis política "no son las ofertas irresponsables y populistas", tras lo cual calificó de "medida inconstitucional" e "ilegal" la decisión de Vizcarra. "Lo más fácil habría sido renunciar", dijo.

Detrás de la 'nueva presidenta'

Aráoz fue ministra de Comercio (2006-2009), ministra de la Producción (2009) y ministra de Economía (2009-2010) del gobierno de Alan García. “Yo era técnica. Y un ministro es un político. Al final del día, estás tomando decisiones”, le dijo al diario 'El Comercio'.



Cuando era niña, la vicepresidenta quería ser ingeniera o veterinaria. Tiempo después descubrió la economía y "comenzó a sentir que lo económico tenía la matemática y además el interés en el desarrollo de las personas”. Así ingresó a la Universidad del Pacífico en el Perú.



"(...) Yo hacía política desde que estaba en el centro de estudiantes, me acerqué al Partido Popular Cristiano (PPC), estaba en un círculo de estudios con Alfredo Torres

-periodista peruano-. Me encantaba estar en el Intercampus -debates electorales- y me tocó ser la anfitriona de ‘Frejolito’ -Alfonso Barrante, político de izquierda peruano", declaró Aráoz.

Alan García fue presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Foto: Reuters

En esa misma entrevista, la funcionaria afirmó que "la política, si uno la entiende bien, es servicio al ciudadano y convencer a otros. La politiquería es ‘yo te torpedeo, te maltrato’. Esa es la fórmula que no me gusta y me siento incómoda cuando la veo en el Congreso”.



Hernán Garrido Lecca, político y miembro del Partido Aprista Peruano, la invitó a trabajar con García. Allí, como ministra de Economía, en el 2009, aprendió buena parte de lo que sabe del poder y tuvo que enfrentar una polémica tras promover un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., que le costó responsabilidad política en la masacre de Bagua de junio de 2009.

En el pasado, Aráoz afirmó a 'El Comercio' que "la gobernabilidad es un entendimiento de todos los partidos y no solo de dos" y que ya como vicepresidenta ya tenía la "oportunidad que quería". "Luego de este período, me merezco un descanso, ahorrar para mi vejez, compartir con mi hija y con alguien”, dijo.



Redacción Internacional*

Con Efe y El Comercio de Perú