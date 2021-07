Perdió cosecha porque empleados preferían cobrar ayudas a trabajar

La historia de un campesino de Misiones, Argentina, les ha dado la vuelta a las redes sociales y también ha despertado la solidaridad de propios y extraños.

(Lea también: La vida que se siembra en Montes de María tras el paso de la guerra).

Durante toda su vida, Ricardo Ranger se ha dedicado a cultivar limones. Es un agricultor citrícola. Sin embargo, una crisis reciente lo tiene a punto de perder poco más de dos millones de kilos de su cosecha: no encontró trabajadores que quisieran ayudar en la recolección de limones, naranjas y otros productos.



Lo que llamó la atención fueron las razones por las cuales nadie quería trabajar con Ricardo. Al parecer, la ‘contratación en blanco’ –un acuerdo laboral que registra a las personas como trabajadores vinculados a una actividad específica– les impedía a los campesinos seguir recibiendo beneficios sociales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

(Le puede interesar: Impulso para un mercado en plena fase de expansión).

‘Cobran planes sociales que pierden cuando los contrato’

Ricardo Ranger habló sobre su situación en una entrevista con el medio ‘Cadena 3’. Dijo que habló con miles de cosecheros para contratarlos, sin embargo, se negaron ante la posible pérdida de los diversos auxilios otorgados por la AFIP.



Su relato abrió un debate en torno a los lineamientos de dicha Administración Federal, pues, dijo, “son políticas erradas que vienen de hace muchos años (…) este sistema de subsidios produce más y más pobreza”.



Vale decir que, según portales especializados, para contratar a una persona en Argentina es indispensable declararlo en la AFIP, la cual se encargará de sacarlo de su listado de subsidios teniendo en cuenta que su situación laboral mejoró. Ya tiene trabajo.

Facebook Twitter Linkedin

La cosecha de limones se ha visto afectada por la ausencia de trabajadores. Foto: istock

“Acá tiene que ayudarnos el Gobierno a los que somos creadores de trabajo y el Estado se encarga de ponernos a todos en contra. A nosotros nos dicen ‘ponga en blanco, produzca, pague lo que corresponde’, y por el otro te pone a los obreros en contra”, puntualizó.



La ausencia de mano de obra, hasta el momento, causó la pérdida de 1.5 millones de kilos de limones y más de cien mil naranjas.



El citrícola indicó en la charla que hay al menos tres proyectos de ley que buscan equilibrar el trabajo registrado con los beneficios sociales. De este modo, no sería obligatorio ‘desaparecer’ de la AFIP tras conseguir un empleo.

(Puede leer: Argentina logra producir la vacuna rusa en su territorio).

“Es impresionante la cantidad de trabajadores en negro (contratación ‘apalabrada’) que hay en todo el país. Yo por ejemplo decidí no dar trabajo en negro y prefiero perder la producción o dejar de trabajar. Muchos dan trabajo en negro porque no quieren fundirse. Nosotros nos estamos fundiendo trabajando. Quién va a venir a invertir si no encuentras mano de obra”, concluyó.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO