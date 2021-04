¿Cómo está Pepe Mujica tras ser sometido a una endoscopia?

El expresidente de Uruguay Pepe Mujica desea irse a casa tras pasar "bien la noche", según explicó a Efe este miércoles su doctora personal, Raquel Pannone, quien lo visitó a primera hora del día en el hospital donde se encuentra internado.



"Yo lo vi hoy de mañana, pasó bien la noche, descansó y ahora se están completando algunos estudios para tomar la decisión por si sigue internado o si, como es su deseo, se va a casa", indicó en una conversación telefónica.



Pannone agregó que "ya es un triunfo tenerlo allí" internado, en alusión a la falta de ganas de permanecer en la cama del exmandatario, quien, no obstante, "entendió que en esta situación era necesario".



El que fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015 fue sometido el martes por la noche a una endoscopia, en la que le fue detectada una úlcera en el esófago.



El también exministro y exsenador, de 85 años, fue internado por un dolor provocado por un "cuerpo extraño", como lo denominaron los otorrinolaringólogos Martín Fraschini y Andrés Munyo, que inicialmente se identificó como una espina de pescado pero que, en la intervención posterior, no fue encontrado.



Los doctores tomaron una biopsia de la zona para descartar alguna otra patología, si bien insistieron en que hay "alta chance (probabilidad) de que haya sido traumático", porque "puede pasar que un cuerpo extraño se impacte en la mucosa y provoque un cuadro inflamatorio, se abra y ahí la úlcera".



Pannone detalló a Efe que en estos momentos está recibiendo "un tratamiento mínimo, antibiótico preventivo" y aseveró que Mujica "es muy fuerte".



Su esposa, la exvicepresidenta y actual senadora Lucía Topolansky, permanece en casa para no exponerse a un posible contagio del coronavirus Sars-CoV-2, ya que únicamente cuenta con la primera dosis de la vacuna, indicó la doctora.



Si bien los otorrinolaringólogos que le intervinieron el martes destacaron el buen humor de Mujica, quien, dijeron, estuvo todo el tiempo "haciendo chistes", su médica personal aseveró con ironía que "tiene su carácter".



"Nosotros lo queremos mucho. Lo importante es que está bárbaro", concluyó. A las 13.00 horas (16.00 GMT) de este miércoles está previsto que los doctores del centro hospitalario Casmu, donde se encuentra internado Mujica, comparezcan ante la prensa para ofrecer un parte con la evolución del paciente.



El exguerrillero y expresidente, que cumplirá 86 años el próximo 20 de mayo, abandonó su escaño en el Senado en 2020 tras el aumento de casos por la pandemia de la covid-19 y ante el riesgo que suponía para su salud, ya que, además de su avanzada edad, padece una enfermedad autoinmune.



EFE

