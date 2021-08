Pepe Mujica critica visitas al presidente argentino en plena cuarentena

El exmandatario de Uruguay José 'Pepe' Mujica se metió en la polémica por las visitas a la Quinta presidencial de Olivos que recibió el presidente argentino Alberto Fernández el año pasado, en medio de la cuarentena estricta por la pandemia del covid-19.



Pepe Mujica en su columna semanal en Radio 10, relató: "He visto televisión argentina estos días y me duele. Acá (Uruguay) hay una especie de ley, de pacto no escrito, que se ha mantenido a lo largo de los años. Nadie se mete en las cuestiones personales, íntimas, del acontecer humano del sistema político. No es que seamos santos o perfectos, no... Somos humanos, pero no usamos esas cosas en la contienda electoral".



El expresidente habló sobre la lógica del fanatismo y lamentó que el mundo entero está expuestos a ella. "Lógicamente si se siembran vientos, vienen tempestades. Eso nos lleva a la lógica del fanatismo. Es una pérdida, porque una cosa es la pasión y otra el fanatismo. El fanatismo nos enceguece, lo lamento porque todos estamos expuestos a eso", agregó.



"Veo a la pobre Argentina enferma de esas cosas, y se destruye la confianza entre ustedes mismos. Hay que levantar la mirada un poco más lejos. Se puede ser de derecha, de izquierda, de centro, pero hay que tener cierta altura", sigue el relado de Mujica.



Por último, el expresidente habló sobre la la posibilidad de que visite Argentina para recibir una condecoración de las manos del propio Fernández, a lo que respondió: "Alberto ya me condecoró con la amistad, con el compañerismo, con el abrazo de los caminos. La otra es simbólica, pero yo tengo mucho que reconocerle al pueblo argentino y a su Presidente".

En contexto

Este jueves, el fiscal Ramiro González decidió avanzar con la investigación sobre las visitas a la residencia presidencial argentina, que se dieron en plena cuarentena estricta en el 2020.



La investigación quiere establecer si hubo una infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia, según el oficio con el que solicitó la Casa Militar de la Presidencia los registros de ingresos y salidas de los investigados correspondientes a 2020, con el detalle de la fecha, cargo, motivo declarado del ingreso y quién efectuó la autorización.



La revelación causó un revuelo político y mediático al darse esas visitas, varias supuestamente en horario nocturno, mientras la sociedad se mantenía confinada y muchos argentinos sin poder trabajar por la cuarentena.



Cabe resaltar que la denuncia fue presentada por dos opositores del presidente Alberto Fernández y Sofía Pacchi, amiga y asesora de la primera dama, Fabiola Yañez.





