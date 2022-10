Un duro rifirrafe protagonizaron en las últimas horas el ex presidente de Ecuador Rafael Correa y el ex vicepresidente colombiano Pacho Santos.



Todo, a raíz de una entrevista que Santos le concedió a un medio ecuatoriano en la cual afirmó que la antigua guerrilla de las Farc estaba en territorio de ese país vecino "bajo autorización de Correa". Santos habló puntualmente sobre Raúl Reyes, el miembro del secretariado de las Farc que murió en un ataque de las fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano en 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.



Santos señaló que si el Gobierno colombiano le hubiera dicho en ese momento algo al exmandatario ecuatoriano, este "les avisaba (a las Farc) antes".



Correa reaccionó a esas afirmaciones. A través de su cuenta de Twitter, escribió: "Para canalla tampoco se estudia", en un tweet que incluye el link de la entrevista. "¿Tendrá alguna prueba?", añadió el expresidente.



También dijo: "Si es por campamento que se infiltró en Ecuador (el ejército de Colombia), entonces mayores cómplices de las Farc eran Uribe-Santos, porque ellos tenían decenas. ¿Recuerdan cómo Uribe pidió hasta disculpas? Así es esta gente".



En serio señor Presidente, ¿va a negar al igual que lo hizo Chavez y hoy el mafioso @NicolasMaduro que esa presencia masiva de la Farc era a sus espaldas? No nos crea tan ingenuos. Y claro no le avisamos porque inmediatamente usted corría a decirle a la Farc. https://t.co/HOJU817SoR — Pacho Santos (@PachoSantosC) October 25, 2022

«Presencia masiva» de las FARC solo había en Colombia🤦🏻

Para idiota tampoco se estudia…

P.D. ¿Recuerdas cómo después todo modosito me viniste a entrevistar? Al igual que tu jefe, no tienes ni dignidad😉 https://t.co/l0LbpBkuqU — Rafael Correa (@MashiRafael) October 26, 2022

Sin embargo, la discusión no terminó allí. Desde su cuenta en esa red social, Santos le escribió a Correa: "En serio, señor Presidente, ¿va a negar al igual que lo hizo Chávez y hoy el mafioso Nicolás Maduro que esa presencia masiva de la Farc era a sus espaldas? No nos crea tan ingenuos".



Y agregó: "Y claro, no le avisamos porque inmediatamente usted corría a decirle a las Farc".



Correa, de inmediato, le contestó a Santos. "«Presencia masiva» de las Farc solo había en Colombia. Para idiota tampoco se estudia…", apuntó el expresidente de Ecuador, quien por último afirmó: "P.D. ¿Recuerdas cómo después todo modosito me viniste a entrevistar? Al igual que tu jefe, no tienes ni dignidad".



En la entrevista que originó el duro cruce, Santos comentó que, a su juicio, Correa destruyó la institucionalidad de Ecuador, y que "ese es uno de los más grandes problemas en la lucha en contra del narcotráfico que irá creciendo".



También se refirió al presidente Gustavo Petro y su nuevo enfoque para enfrentar al narcotráfico. En palabras de Santos, esto afectará a Ecuador: "Ecuador lo que vivirá es un terremoto, sino se preparan ya, si no entienden que hay que tomar decisiones ya".

