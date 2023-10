Pelea de dos niñas acabó en asesinato del tío de una de ellas por el papá de la otra

La directora de una escuela donde estudian dos adolescentes en la localidad de Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires, Argentina, citó a los padres de las dos alumnas para buscar una solución al conflicto que se presenta entre ellas. Sin embargo, en vez de una salida a las diferencias entre las chicas ocurrió una tragedia: el padre de una de ellas mató al tío de la otra.



(Puede leer: Ella era la joven colombiana que murió en trágico accidente en Aruba: lo que se sabe)

Según el diario La Nación, las dos familias acataron la invitación de la rectora de la institución educativa, pero el objetivo del padre de una de las chicas era otro diferente a que las niñas zanjaran sus diferencias. El hombre asesinó a balazos al tío de la compañera de su hija en la puerta de la Escuela Secundaria N°1, situada en la calle Beazley 2175, del distrito de La Matanza.



El medio citado reveló que el asesino habría confundido a la víctima con su hermano, el padre de la rival de su hija y a quien habría decidido matar.

Son los dos muy parecidos mis hijos, y se confundió. Ya vino preparado, igualmente me lo iba a matar a mi otro hijo. FACEBOOK

TWITTER

El padre de una de las chicas sacó un arma de fuego al ver a quien creyó que era el padre de la otra adolescente, ya que son muy parecidos, le hizo dos disparos al pecho y huyó corriendo.



El referido medio explicó que la víctima, quien fue identificada como Andrés Ariel Acuña, estaba dentro de un carro con la tía de una de las alumnas en conflicto cuando, de repente, se acercó el padre de la otra alumna y comenzó a insultar a la sobrina de la víctima.



Acuña se bajó del carro y comenzó a discutir con el agresor, quien le propinó los dos balazos a corta distancia y se fugó.



(Le puede interesar: ¿Quién es Lavinia Valbonesi, la influencer y futura primera dama de Ecuador?)



El agresor fue identificado como Oscar Marcelo Ferreyra, de 38 años, quien cuenta con antecedentes penales por delitos cometidos en La Matanza. En estos momentos aún permanecía prófugo.

Tienen antecedentes judiciales

Fuentes consultadas por el medio referido revelaron que el hermano del fallecido, quien es el padre de una de las adolescentes en conflicto y quizás era el verdadero blanco del ataque, fue identificado como Jesús Acuña. Este hombre también registra tres causas penales, dos por robo y una por porte ilegal de arma, todas en el Departamento Judicial Morón y que habría recuperado la libertad en los últimos días.



“Apenas lo vio a mi hijo, le pegó dos tiros en el pecho y me lo mató, así no más”, dijo Miguel Acuña, padre de la víctima.



“Son los dos muy parecidos mis hijos, y se confundió. Ya vino preparado, igualmente me lo iba a matar a mi otro hijo”, añadió el progenitor del hombre asesinado.



Un fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza inició la investigación de los hechos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

También puede leer: