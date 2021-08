El tormentoso inicio de la presidencia de Castillo en Perú

Pedro Castillo asumió la presidencia en Perú hace poco más de 15 días y su mandato arrancó con una serie de tropiezos que deberá sortear antes de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza de su gabinete ministerial, el próximo 26 de agosto. Se trata de un acto en el que el pleno del Parlamento le dará el visto bueno al equipo del presidente. Sin embargo, desde ya se augura una dura batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Por un lado, algunos de sus ministros causaron todo un terremoto político al ser considerados como nombramientos que denotan posiciones ortodoxas de izquierda. De hecho, María del Carmen Alva, presidenta del Congreso y miembro de la oposición, le advirtió a Castillo que la mayoría de los partidos no aprobará la investidura del primer gobierno de Castillo si no saca a varios de sus ministros.



Rodolfo Rojas, socio del grupo Sequioia, le dijo a la agencia Bloomberg que parece probable que se produzca un enfrentamiento con el Congreso si no hay una redirección del gabinete. “Si no cambia de rumbo, no hay futuro para él”, agregó.



Entre los nombres que rechaza la oposición están el del primer ministro, Guido Bellido, imputado por presunta apología al terrorismo, y el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, un antiguo guerrillero fundador del peruano Ejército de Liberación Nacional que llegó a conocer a Ernesto ‘Che’ Guevara en Cuba. Junto a ellos también se exige la renuncia de otros cuatro políticos: Walter Ayala Gonzales (Defensa), Juan Carrasco Milones (Interior), Íber Maraví Olarte (Trabajo y Promoción del Empleo) y Anahí Durand (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).



El nombre que más resistencia provoca es el de Bellido, quien fue imputado recientemente por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la financiación de Perú Libre, el partido de gobierno, hechos que elevaron la presión sobre el Ejecutivo para que reconsidere su gabinete ministerial. Además del primer ministro, Vladimir Cerrón –un neurocirujano marxista que está a la cabeza de Perú Libre– y otras 15 personas fueron vinculadas a este caso.



“Perú está en un ambiente político complejo. La prueba de fuego va a ser la aprobación del gabinete. Las investigaciones alrededor de Bellido hacen más difícil que el Congreso se sienta con la disposición de aprobar a los ministros”, le dijo a este diario Claudia Navas, analista de la firma Control Risk.



Los analistas consideran que este voto de confianza al gabinete ministerial es clave para el arranque de la presidencia. Con la ratificación de su primer gobierno, Castillo sella sus primeras alianzas con el Congreso que trazarán la hoja de ruta para empezar a gobernar y poder implementar su plan de gobierno.



El asunto aquí es que el presidente peruano no tiene los votos necesarios para ello. El partido de Castillo tiene solo 37 escaños, e incluyendo a sus aliados, su apoyo es menor a 50. Sus oponentes, en otras palabras, dominan el Congreso.



Es ahí donde entra la paradoja pues si el Legislativo rechaza el gabinete, el Ejecutivo puede presentarlo una vez más, según las reglas constitucionales del país, y si se niega el voto de confianza dos veces seguidas al equipo ministerial, el presidente puede disolver la Cámara y convocar a nuevas elecciones parlamentarias.



El problema es que esto acentuaría las tensiones en la ya constante crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tras las elecciones de 2016 llevaron a tener cuatro presidentes y dos parlamentos distintos en cinco años.



“Si no les gusta el gabinete Bellido, pues le negarán la confianza e inmediatamente presentaremos otro y si no les gusta ese, chau Congreso”, dijo Guillermo Bermejo, congresista del partido Perú Libre. Esto podría preparar el escenario para lo que Castillo ha dicho que quiere: una asamblea constitucional para reescribir los estatutos de la nación.



“Mi punto de vista es que el presidente Castillo no desea obtener acuerdos fundamentales con el Congreso. Esto ya se veía de antemano cuando no tiene una mayoría relativa, por lo tanto, hay quienes opinamos que él desea colisionar con el Parlamento para buscar disolverlo y buscar el poder de convocar una asamblea constituyente”, le explicó a EL TIEMPO César Campos, analista político y columnista del diario Expreso.



Lejos de estas disputas políticas, al Gobierno y al Congreso les urge trabajar conjuntamente en la lucha contra la pandemia, la reactivación económica y en estabilizar la tensión para promover la confianza inversionista en el país, según Navas.



De hecho, Bloomberg indica que los inversionistas también están “profundamente preocupados” con el panorama. Las acciones se desplomaron 6 por ciento en solo un día, los bonos se tambalean y el sol peruano es la moneda con el peor desempeño del mundo desde que Castillo asumió el cargo. Barclays estima que los inversionistas han retirado del país alrededor de 3.000 millones de dólares mensuales desde las elecciones de abril.



Por ahora, el premier Bellido anunció que se presentará el 26 de agosto ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, exponer sus lineamientos de gobierno y pedir la investidura.



“Todo el cuadro se presenta para que la crisis política se agudice. No por voluntad, sino porque cada sector es prisionero. Castillo es prisionero de Cerrón y su proyecto marxista. Mientras que la oposición quiere ser prisionera del aspecto jurídico formal, que es insuficiente para que también pueda plantear soluciones”, acotó Campos.



REDACCIÓN INTERNACIONAL** Con información de Efe y Bloomberg