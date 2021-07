Presidente Castillo quiere reducir el salario de los congresistas en Perú

El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, dijo recientemente en una reunión con sus colaboradores que quiere reducir el salario de los ministros y congresistas del país.



La propuesta habría surgido durante una reunión de Perú Libre, el partido político de Castillo, que se dio este sábado. La información la dio a conocer el diario El Comercio, de Perú. Según este medio, la reducción sería de un 50 por ciento.

Durante la campaña presidencial, Castillo sugirió que una de sus planes sería reducir los sueldos de muchos funcionarios en el país. El presidente electo calificó en el pasado estos montos como "sueldos jugosos", por lo que manifestó su intención de reformarlos.



El Comercio también informó que el asesor en asuntos económicos de Castillo, Pedro Francke, no acogió esta propuesta. “Si quieres un excelente servicio, tienes que pagar correspondientemente”, precisó Francke.

Modelo económico de Castillo

De otro lado, Castillo descartó el viernes pasado que en su Gobierno vaya a copiar "modelos" extranjeros, insistiendo en que no es "chavista" ni "comunista".



"Vamos a gestar el verdadero modelo peruano [...] respetando la institucionalidad", dijo Castillo tras recibir de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su "credencial" de presidente de la República para el período 2021-2026.



"Rechazo rotundamente que vamos a traer modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas", agregó el maestro de escuela rural de Cajamarca (norte) a cinco días de ser investido como presidente.



Si sectores políticos y empresariales temen un giro al socialismo semejante al del gobierno de Caracas, Francke dijo a AFP que el programa no tiene "nada que ver con la propuesta de Venezuela".



REDACCIÓN INTERNACIONAL Y AFP

*Con información de EL COMERCIO (Perú)

