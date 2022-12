La imagen del expresidente de Perú, Pedro Castillo, portando la bandera de su país, sentado y leyendo un discurso de unas hojas mientras sus manos temblaban fue el inicio de una jornada caótica. Se le acusa de intentar un golpe de Estado al ordenar el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, horas antes de que el Legislativo votara una moción para retirarlo del cargo.

Su mensaje no obtuvo eco en las instituciones ni fuerzas armadas de Perú. En cambio, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía mientras se adelantan las investigaciones por el delito de presunta rebelión.

¿Estaba drogado al dar el discurso?

El congresista y exprimer ministro Guido Bellido declaró que el expresidente Pedro Castillo no tiene presente haber leído el mensaje a la nación en el que ordenó el cierre del Congreso e insinuó que pudo haber sido drogado para hacerlo.



“Él me lo ha dicho con sus propias palabras. Yo le digo ‘¿por qué ha hecho la lectura?’ (del decreto que disolvía el Congreso) y me dice que no se acuerda”, expresó Bedillo a medios locales, luego de visitar a Castillo en el centro donde está detenido.

🇵🇪 | El mensaje del comunista Pedro Castillo: declara toque de queda, establece un "Gobierno de Excepción", disuelve el Congreso, el Poder Judicial, y el Ejército.



Gobernará él de forma exclusiva mediante decretos. Imitando a Maduro a la perfección. Tiranía absoluta. pic.twitter.com/UZGg3YY9Eq — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 7, 2022

Le dieron una bebida, una supuesta agua y que después de beber el agua se sintió como atontado FACEBOOK

TWITTER

“Esa es la respuesta del presidente y hay que respetar. Es raro que un presidente, que no iba a ser vacado (destituido) por falta de votos, termina dando los argumentos para su vacancia”, añadió el legislador independiente, que renunció a la bancada de Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Castillo en 2021.

“El estado psicológico de Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades, ello hace presumir que pudo haber sido inducido, urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de Palacio”, escribió además en su Twitter.

La versión de que Castillo actuó bajo efectos de alguna sustancia también fue mencionada por Guillermo Olivera, uno de sus abogados.



“Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida, una supuesta agua y que después de beber el agua se sintió como atontado”, aseguró a medios locales.

Justo en ese momento, periodistas lo cuestionaron y le enfatizaron en que sus acusaciones eran graves. “Todo el mundo ha visto que estaba leyendo de forma temblorosa, y yo hipotetizo más, que además estaba un poco sedado”, respondió el abogado.

🇵🇪 | LO ÚLTIMO: El abogado de Pedro Castillo denuncia que al expresidente le dieron una bebida y "se sintió atontado" y por eso "leyó el discurso" del Golpe de Estado. pic.twitter.com/eI5TbeeJRP — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) December 9, 2022

‘Plan maquiavélico’: Castillo

Pedro Castillo en su trasladado al centro de reclusión. Foto: Renato Pajuelo. EFE

Sumado a las denuncias del abogado Olivera y el exprimer ministro Bellido, el congresista Guillermo Bermejo Rojas difundió una carta que, según él, le entregó Castillo cuando lo visitó en la base policial en la cual permanece recluido.



El expresidente peruano asegura en la misiva que “médicos camuflados y una fiscal sin rostro” llegaron hasta su celda para tomarle una muestra de sangre sin su consentimiento. Como él se negó, volvieron al siguiente día.

“No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la Sra. Fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la Sra. Dina Boluarte”, concluyó en el texto que firmó.

Hoy visite al presidente Pedro Castillo y me autorizo a difundir esta Carta con su firma. @Latina_Noticias @RPPNoticias @exitosape @teleSURtv pic.twitter.com/Jj5EzUjHwj — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejoR) December 10, 2022

De acuerdo con información del diario ‘El Comercio’, efectivamente médicos legistas acudieron al centro de detención para realizarle un examen químico toxicológico, como parte de las investigaciones de la Fiscalía. Por el momento, no se han revelado más detalles del caso.

Por su parte, Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta de Castillo, se convirtió en la presidenta de Perú, según lo establece la ley. “La consolidación de la democracia, el Estado de derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en el país es la línea esencial de mi Gobierno”, prometió cuando les tomó juramento a las personas que conformarán su gabinete.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, toma juramento a su primer ministro, Pedro Miguel Ángulo Arana. Foto: EFE

“Quiero asegurarles que he trabajado arduamente para conformar un gabinete ministerial por la unidad y consolidación democrática que esté a la altura de lo que requiere el país. Un Gobierno que trabaje por la reactivación económica y justicia social, y nos encamine por la senda del progreso”, puntualizó.

