'No somos chavistas, no somos comunistas': Pedro Castillo en Perú

Perú está viviendo una de las elecciones más polémicas de la actualidad.



Luego del conteo del 100 por ciento de los votos de la segunda vuelta, que finalizó el martes de esta semana, el candidato de izquierda Pedro Castillo obtuvo el 50,125 por ciento.



Por otra parte su rival, Keiko Fujimori, de derecha, recibió el 49,875 por ciento, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



Así las cosas, Castillo sería el presidente electo de Perú, sin embargo las autoridades electorales no pueden dar el veredicto final hasta que se evalúe la denuncia de Fujimori, pues la candidata aseguró que hubo fraude a favor de su rival.



Aunque aún prevalecen los intentos de Fujimori por intentar anular el resultado de 151 mesas de sufragio, Castillo ya se autodenomina como presidente electo.

Un nuevo tiempo se ha iniciado. Millones de peruanos/as se han alzado en defensa de su dignidad y justicia. Gracias a los pueblos de todo el Perú que desde su diversidad y fuerza histórica me han brindado su confianza. Mi gobierno se deberá a toda la ciudadanía.#PalabraDeMaestro pic.twitter.com/sOt6GResPI — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 15, 2021

Este martes por la noche, tras conocer el resultado oficial de los conteos, Castillo salió al balcón de la sede de su partido Perú Libre, en Lima, para dirigirse a la nación entera.



“Nuestra lucha del pueblo tiene que verse reflejada en solucionar los graves problemas de esta patria, es demostrar que no somos chavistas, no somos comunistas, nadie va a venir a desestabilizar este país”, afirmó.



Pdte.@PedroCastilloTe: “No somos chavistas, ni comunistas. Nadie ha venido a desestabilizar este país”. pic.twitter.com/jnYrWvKUt9 — Christian Bustamante ® (@chrisbustc) June 16, 2021

Según ‘BBC’, el partido al que representa el zquierdista se basa en ideologías marxistas-leninistas.



El mismo medio asegura que varios sectores de oposición han comparado a Castillo y sus propuestas con los gobiernos izquierdistas de Evo Morales, en Bolivia, o Rafael Correa, en Ecuador.



“Somos trabajadores. Somos emprendedores y garantizaremos una economía estable, respetando la propiedad privada, respetando la inversión privada y por encima de todo respetando los derechos fundamentales, como el derecho a la educación y la salud", señaló el político.



Por el momento el veredicto oficial sigue siendo incierto, pero en su discurso el profesor y ex líder sindicalista manifestó su compromiso con la unión del pueblo. “Somos hermanos, todos somos peruanos y todos tenemos que levantar esta patria".

